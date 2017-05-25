（本报拿笃记者24日讯）拿笃佛教会在本月10日配合举行的佛陀日卫塞节庆典，在当天中午12.30分于该会普觉寺大雄宝殿颁发2016年度会员子女学优獎励金，也同时颁发2017年儿童填色比赛獎、中学组填色创意比赛、抄心经比赛奖品。

当天所有得奖者都热烈出席领奖，主席莫英群居士更颁赠红包给周日佛学班的全体同学，而所有出席的儿童也获颁祈福红包，人人有份，皆大欢喜。

主席莫英群居士感恩该会因缘殊盛，礼请到五位来自斯里兰卡的高僧主持当天的卫塞节盛会，主持燃灯浴佛和托钵仪式，并为佛友信众做家访加持和回向功德。

以下为幼稚园及中小学填色创意比赛各组优胜名单：

A组（幼稚园）：冠军：张鸿薇，亚军：陈思颖，季军：李珂翧，优胜奖：曾志鸿、黄咏诗

B组（1,2年级）：冠军：何芯颖，亚军：曹嘉欣，季军：曾芯雨，优胜奖：余炫瑾、陈思洁

C组（3,4年级）：冠军：卓宇晴，亚军：张萱，季军：陆俊霖，优胜奖：谢可莹、杨欣瑜

D组（5,6年级）：冠军：陈思璇，亚军：陈欣，季军：张芷莹，优胜奖：林敬杰、周慧芯、林秋莉

E组（初中）：冠军：黄诗婷，亚军：曾勇胜，季军：叶蔚谕 优胜奖：孙宇薇、张佩玲

F组（高中）：冠军：蔡嘉錤，亚军：叶蔚萱，季军：孙任慧

以下为拿笃佛教会2016年度会员子女优学奖励金得奖名单：

幼稚园：曾志鸿、谢凯莹、陈思颖、陈思洁、曾芯仪

小学组：陆俊霖、江悦、罗宗俞、张暄柔

初中三：杨子菁、张暄奕

大学 Foundation ：谢志康、张玄

大学：张泽、曾伟凤、吴碧媛

以下为2017年抄心经成绩:

A组（幼稚园）:特优：张鸿伟, 优胜：曹佳俊、Louisa黄咏诗

B组（1，2，3年级）：特优：余纹歆，优胜:曹嘉欣、彭歆颐

C组（4，5，6年级）:特优:张芷莹、吴雯晶、林威澔、卓宇晴、方凯莉 ，优胜:周慧芯、林依凌、彭歆媛

D组（初，高组）:特优:钟文意 ，优胜:韦星谊、霍静镇

E组（公开组）:特优:林玉瑛、韦翠柔、莫珊瑚、林秋云、吴瑞环 ，优胜:陈带青、廖晓雅、余明发、孙碧薇、叶爱福。（26）