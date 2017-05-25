（斗湖廿四日讯)Morris彭进成“当我们同在一起”演唱会筹款行动，获得育进公学育爱爸妈团主席俞丽琴热心响应，加入演唱会赞助人及剪彩嘉宾行列。

俞丽琴是于今早出席育进公学举办的教师节庆典活动时，慷慨解囊赞助此项为母校筹款的演唱会。当时在场见证有育进董事长沈宝发局绅、董事潘必俊、董事吴秀传、董事戴永武、校长郑莉云以及校友会副主席许静芳。

“当我们同在一起”的售票活动已经进入尾声。演唱会统筹陈慧玲老师表示，演唱会门票获得热心华教的善心人士热烈响应，反应不俗。同时她也呼吁欲观赏演唱会的民众尽早购票，以免向隅。

“帮助别人是一种福气”。离开母校十二年的歌手Morris彭进成表示想为学校做出一份贡献以报答学校曾经对他的栽培与教育，同时也可以教育下一代的小朋友要懂得饮水思源。

他表示非常感恩，能够得到校方的配合来举办这场为育进筹款的演唱会。同时，对于热心支持这场筹款演唱会的YB，Datuk，Datin及购票的贵人，Morris表示感恩！

“《当我们同在一起》是这一次演唱会的标题。我很荣幸能够邀请到大马一些非常杰出的歌手，Brian周奕斌，Wesley刘广艺，Nikko杨沁霓，李尤莉，黄浚维(我的声乐老师)，吴依蕾等等。感谢这一班来自不同地方的歌手，还有我这一班同门的学员们，在不收费之下，为了慈善从吉隆坡飞往东马与我一起同台表演，何德何能。我也感谢本地歌手曾瑞莲，魏德彰，蔡枚真，简风梅，以及舞蹈家杨洁也在不收费之下挺身而出，及Katherine Wong Professional Make Up赞助当晚的妆发。”Morris受访时如此发言。

Morris还声明，这一次的演出规模特大，采用的音响与灯光是全斗湖有史以来最好的设备(RAC)，并由本地乐队来伴奏。当晚的演出约有35首歌，有快歌、慢歌，激情澎湃的乐章、轻松小品，老歌、流行歌和文艺歌曲，保证让购票入场的支持者听出耳油。演唱会目标人数是1200以上，他希望当晚整个礼堂座无虚席。

6月8日是Morris发片的第一天，意味着他正式进入演艺圈。Morris 从2月开始筹备自己的专辑——「目中无人」。身为一个创作歌手，他心里有很多感慨，很多故事。这些歌曲在当晚将会在现场与观众分享。“两年前就开始从事编曲的我，到现在累计了不少的作品，也与很多歌手合作过，例如张智成，郭美美，颜慧萍，郭晶丽，未来还会与梁静茹合作。我希望家乡的朋友们能够认识我，并且支持我，所以我才选择在发片的第一天，举办这个别具意义的演唱会。”Morris最后呼吁：“希望还没买票支持的朋友，可以赶快去购票。千万别错过这一场很棒的演出。”(14)