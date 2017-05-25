（本报拿笃记者23日讯）拿笃佛教会于上周日（21日）上午10时在该会大雄宝殿，举行了一项防虐待与爱护动物讲座，约有一百位老中青及小朋友出席聆听，场面热烈。

是项主题为“尊重生命，爱护动物”的讲座由拿笃独立动物救援组织（FAIR）主持，当天出席的有叶美仪（讲师），周淑芬、梁国威、仪文娜以及张宜娴等成员。

讲座的主要内容是教导大家如何照顾与关爱动物，尤其我们常见的狗狗猫猫，不要把它们捆绑或关在笼子内而失去关爱和自由，如何防止虐待或把狗猫弃养让它们流荡街头巷尾，没有人照顾，饥饿生病自生自灭的不人道环境。

主讲人叶美仪除了以生动和深入浅出的手法讲解，如何爱护动物，尊重生命的意义，更以不少实例让听众尤其是小朋友们了解自由的天空，人类生活良伴狗猫宠物的可爱，不要把它们捆绑或关在笼子里。

此外，在讲座之后，主持人与助手更带来了大大小小的铁笼子，在广场草地上示范，叫小朋友或大人爬进笼子内，把门关上爬不出来失去自由的感受，还有实地拍摄图文并荗狗狗猫猫等动物被养在街头，跛脚盲眼，身体发烂，脱毛生病，翻垃圾桶充饥，被关在笼子里风吹日晒雨淋的可怜情景。

当天的讲座约两个小时结束，出席者都表示是上了人生宝贵一课，获益良多，分享爱心关怀，塑造一个全民的爱心社会。（26）