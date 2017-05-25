(本报斗湖二十四日讯)斗湖德教会紫辰阁定于28日（星期天）上午8.00am至中午12.00 pm在该阁玉波厅举办捐血活动，配合庆祝41周年纪念，同时也推动捐血成为人人可为、人人能为的概念，传递温暖别人、温暖自己、温暖社会的志愿爱心服务。

斗湖德教会紫辰阁董事部也成立以总务陈梓永为主任，组员: 陈翠玉丶李水生丶沈志兴丶萧国平丶林丽纯丶余文达的工作小组负责推行这项活动。

斗湖德教会紫辰阁举办捐血活动，也获得众多商家热烈赞助，斗湖TOTO博彩公司代表李政良今天也将赞助品移交予署理阁长许德强接收，由副阁长刘月德见证。

许德强在接受物品后表示，从医学理论说捐血有利身体健康，适量捐血会使人更加健康、长寿坚持长期适量捐血的人，由于骨髓造血系统不断受到激发，新鲜的血细胞的比例明显高于未捐过血的人。捐血后会降低血液粘稠度。

捐血可减少冠心病，从医学研究结果表明：捐血对心脑血管系统有良好的影响，对减少心脑血管病的发病率具有积极的预防作用。

捐血可减少癌症的发病率

铁质是人体不可缺少的元素之一，但铁质过高超过正常值的10％，患癌症的机会就会增加。惟一的方法是通过流血排除过多的铁质，因而鼓励体内铁质含量过高的男士们可以定期捐血。

捐血更能净化人的心灵

无偿献血者用自己的献血延续、挽救了他人的生命，使心灵得到慰借，使人生更加充实。

他也呼请各界人仕，热烈响应此次捐血运动。(14)