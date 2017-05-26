(本报斗湖二十五日讯)随著分布式打印身份卡中心计划( projek hab percetakanteragih mykad)首次在斗湖UTC国民登记局由全国国民登记局总监拿督莫哈末雅昔宾南利在斗湖推展后将缩短发出Mykad的时间。

拿督莫哈末雅昔宾南利在记者会上表示，今天乃他们第一天推展分布式打印身份卡中心计划，其涉及全马，在起初阶段只涉及沙巴，先锋计划将在沙巴的亚庇，砂朥越的美里，西马则是士兰板。

此计划也与企业合作以便快速印刷Mycad, 以前只是在总部，其后广泛至五十五个办事处以便印刷身份卡，以前在总部印刷全马的身份卡，而今广泛至全217办事处，有印刷机的有55个办事处在十三州，区部有有24个办事处而UTC则有18个办事处。

为了符合目标只是35个事办处而已以拥有该机器为周遭的居民服务，此计划也拥有机器的35个办事处及服务150个周遭办事处。

上述计划乃为了快速处理身份证问题，以前在西马，没有这个机器要等十天，沙砂要三十天，随著有此计划后，西马只是五天，沙砂只是七天而已，其缩短发出及印制时间，有此机器的则二十四小时内可发出，没有该机器者，西马是五天，沙砂七天，这也节省系统及快邮费用。

在沙巴有八个办事处有该机器，即是亚庇国民登记局，亚庇UTC国民登记局, 哥打玛鲁都国民登记局，吧巴国民登记局，士必丹国民登记局，山打根国民登记局，根地咬UTC国民登记局及斗湖UTC国民登记局。

沙巴的四个分布式打印卡中心为亚庇将服务周遭的九个市镇，即古达，比达士，哥打布律，斗亚南，南脑，保佛，kuala penyu, 兵南邦及下南南国民登记局服务。根地咬则给予丹布南，丹南，纳巴湾及Lawas国民登记局服务。服务，斗湖则为拿笃，东谷，仙本那及古纳国民登记局服务。服务而山打根则为京那巴丹岸，比鲁兰，都鲁必及Tongod国民登记局服务。

此项计划将延伸至砂朥越及西马涉及各州以包含在此项活动。在沙巴并没有面对任何问题，虽说是七天，但可以在三天内做好。(14)