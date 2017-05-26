(本报斗湖廿五日讯)巴华中学53周年校庆义跑，获斗湖闻人拿督陈志新大力支持。

巴中董事长谢瑶是于日前连同义跑筹备会主任李年芳董事、两位副主任林文彬董事和黄开善董事以及李涛华董事拜访拿督陈志新移交义跑筹款卡时，拿督陈作出上述表示。

拿督陈志新是斗湖闻人，素来热心社会公益和教育事业。巴中每年募款活动，拿督陈都给予大力支持和慷慨捐献，向不后人。

谢瑶董事长对拿督陈支持此项义跑表示感激。

巴中校庆义跑订于七月二日(星期日)上午七时十五分在校园举办，借此筹募今年不敷之经常开销费用，筹款目标是二十万令吉。

校庆义跑共分此项义跑分VVIP组、VIP组、元老男女子组、公开男女组和学生男女甲乙组，共8组进行。

除学生组外，各组参赛者最低募款如下：

VVIP 组RM3,000、VIP组RM1,000、元老男女组RM150.00、公开男女组RM150.00。

巴华中学董事目前正积极展开募款活动，也已派出义跑募款卡给斗湖及古纳徙步会、乡亲会青年团和妇女组、银行界以及各社团请协助募款。

谢瑶董事长吁请各界人士及学生家长本著爱护华教，支持巴中的精神，鼎力支持此项活动，并慷慨捐献，以期能达到预期的筹款目标。(18#)