【本报拿笃记者二十五日讯】2017年马来西亚狮王争霸赛东马沙砂区选拔赛将在本年6月10日在斗湖北路室内体育馆举行，拿笃区共有三支狮团报名参赛，其中两支来自拿笃育才小学及拿笃育才校友会，另一支是拿笃德教会紫瑜阁。

拿笃育才校友会配合昨晚举行的第12届理事宣誓就职典礼及教师节庆典上特别举行授旗礼，为两支参赛狮队壮行色。

其中拿笃育才小学醒狮队由董事长甲必丹黄瑞文主持，而拿笃育才校友会醒狮队则由该会永久名誉顾问方彩明主持，由队长教练接领，校友会主席林治宏，校长张志达及团长林志丞及团员们见证。

马来西亚全国狮王争霸赛将在今年11月中在西马云顶举行，在东马区选拔赛胜出的三甲优胜队伍，将获选代表参加云顶的全国狮王争霸总决赛。

据悉，今年的全国赛先分四区进行选拔赛，参赛队伍多达61队，其中东马队最多共有19支参赛队伍，其次是中马16队，北马14队以及南马12队。

据拿笃育才校友会主席林治宏称，该会今次参加东马区选拔赛将不会设限，避免给团员带来压力，只要尽力而为，发挥团队和纪律精神，把最好精湛的狮艺呈献给大家。林治宏主席称，拿笃育才校友会醒狮团自从2004年筹组成立以来，每年都在农历新年期间出队，向社会各界人士拜年贺岁，同时为母校和校友会筹募经费，诸如小学部和幼稚园校舍基金，篮球场和会所基金等软硬体设施，感恩多年来都获得各界善长仁翁，顾问们的慷慨解襄，大力响应和支持。（26）