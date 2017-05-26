(本报斗湖25日讯)斗湖8个住宅区的废水排污泵房被入窃，偷走泵机与零件，斗湖工务局拉响警报，吁请住宅区居民合作一齐揪出窃贼。

令人吃惊的是，昨天举行的斗湖行政会议上工务局主管还只是提到6个地点泵房入窃贼，但是今天早上工务局废水管理单位传来消息，又有2个地点泵房被入窃。

这6个泵房较早失窃地点包括了甲波打路天星园，，温泉山荘，北路锦福园，阿拨士路成功园，柯夏拉路锦绣花园，北跻丽雅园第6期。

今早失窃的则有双溪丹绒路友嘉商业区及翠华台半山坡幸福园。根据工务局人员透露，友嘉商业区的泵房被入侵时，正好有保安人员经过，并上前询问，但被对方成功以是由工务局派来的谎言蒙骗。

工务局代表披露，到目前因为发生这些泵房失窃而造成麻烦的的居民用户已有好几百人，因为工务局在一时三刻无法取得拨款来进行购买新泵机，更新零件及按装。

工务局在昨天会议上形容遭窃的泵房情况时用了洗劫一空(sapu habis)，而且是剪断铁链，强行进入。这还不要紧，现在几百户人家面对无法如厕的困扰，才是最大的问题。

不幸中的大幸，就是两个大泵房，包括市区安联银行对面及阿拨士百大商业区的大泵房尚未被窃，否则全斗湖90巴仙的用户将会面对大浩劫!(18#)