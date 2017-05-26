（本报拿笃记者25日讯）拿笃育才校友会第12届（2017-2018年度）理事昨晚上7时正在玉宝餐厅举行宣誓就职典礼，恭请永久名誉顾问方彩明主持监誓仪式，当晚同时举办一年一度的教师节晚宴，莫英群园长、张志达校长与全体老师参与，董事们受邀颁发服务红包予老师们，老师也特别准备了蛋糕为5月份生日甲必丹黄瑞文与翁荣发董事举行庆生会，该会诸位永久名誉顾问、董事与醒狮团团员共聚一堂，场面欢愉。

拿笃育才学校校友会主席林治宏在致词中表示, 校友会的成立在于协助母校发展，协助母校筹款活动基金等，当晚校友会也委任林志承为醒师团团长及委任林国光为醒师团副团长，该校友会也委任林志贤为篮球协会主任及委任莫家君为篮球协会副主任来为学校推动篮运。加以提高学校篮运水凖。

在宣誓就职礼仪式上，拿笃育才小学醒师团及校友醒师团将在六月十日前往斗湖参加而马区醒师团的锦标选拔赛，总决赛是在今年十一月在云顶举行，拿笃育才小学的董事镸黄瑞文授旗礼予小学醒师团队，而拿笃育才校友会永久名誉顾问方彩明则授旗礼予育才校友会醒师团。

以下是拿笃育才校友会第12届（2017-2018年度）执委会名单：-

主席：林治宏。副主席：徐锦隆。秘书：李运明。副秘书：林志丞。财政：张昱宸。副财政：锺玉芬。总务：黄俊伟。组织：林志贤。宣传：李浩洺。文教：林暐伦。福利：李文豪。联络：锺家文。康乐：林国光。理事：莫家君、陈永龙。稽查：郑天贵、黄勇晨（31）。