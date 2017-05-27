【本报拿笃记者二十六日讯】育才校友会2017及2018年度第十二届理事宣誓就职典礼暨教师节联谊晚宴，前晚假此间一家冷气餐厅举行，该会永久名誉顾问方彩明应邀出席及担任监誓嘉宾。

主席林治宏在致欢迎词时，感谢方彩明历年来大力支持他们校友会活动。同时，也不忘感谢顾问团及社会贤的鼎力支持。他表示，自己已连续担任十届十八年校友会主席，希望会有更多校友能加入该会的大家庭，以便该会将来有接班人。他说，该校友会成立的目的，除了为校友们设立一个联谊交流的平台，也是为了回馈母校，以贯彻「饮水思源」的华人传统美德。

林治宏在致词中介绍了其组织及成员，包括该会目前的两个小组，即醒狮团及篮球协会，同时也协助于两年前成立及被校方列为联课活动之一的小学部幼狮学会。在篮球协会方面也装修了该协会活动中心，包括花了8千多令吉为篮球场添新漆等工程及6千多令吉做好了篮球架。除了派代表参加外面的球赛及协助小学部训练篮球健儿，每逢周三、周五及周日都欢迎校友们前往母校篮球场打球。另外，他也汇报该会去年已为母校的建校基金，向社会热心人士筹获了3万令吉。

另一方面，他披露，该会狮团将在今年6月10日前往斗湖参加「本年度第十八届云顶杯全国舞狮锦标赛东马区选拔赛」，届时承办方将遴选优胜的狮队，代表东马参加今年11月份在云顶举行的更高层次的全国赛。此外，该会也将协助母校筹办今年10月7日举行的「创校70周年纪念文娱晚会及义卖会」，希望届时各界善长仁翁能够秉持以往的热诚，继续给予协助及支持。

黄瑞文表扬林治宏贡献良多育小育幼教师福利会各获2千令吉

【本报拿笃记者二十六日讯】拿笃育才小学董事长甲必丹黄瑞文在校友会第12届理事宣誓就职典礼上即席宣布好消息，各拨款两千令吉给小学教师福利会及幼稚园教师福利会，做为教师福利会的活动基金。

亦是校友会创办人甲必丹黄瑞文受邀致勉励词时，表示自己在该会创办后，担任前两届的主席。他表扬林治宏及其校友团队为母校的落力奉献和无私的付出，把华族传统文化里所强调的「反哺报恩」之精神，发挥得淋漓极致，成为其他校友的楷模。他也借此感谢教师们孜孜不倦地教学，为母校在学术、联课活动等各方面取得卓越的表现。

此外，他也汇报董事部致力推动小学部及幼稚园建筑物和各方面设施之提升的进展。他说，在顾问团及社会热心人士的鼎力支持下，已一点一滴地完成相关的计划。因此，他代表董事部及校方感谢他们的支持与协助，并希望这种热忱教育和华人文化之传承的精神，薪火相传，生生不息。

据悉，当晚出席观礼的其他嘉宾有该校名誉顾问黄有联、医药顾问李麒彰中医师等顾问团，副董事长陈永财及其他董事，小学部前任校长叶汉铭及现任校长张志达，幼稚园园长莫英群，以及教师及校友们。（26）