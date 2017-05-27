【本报拿笃记者二十六日讯】明天（27日星期六）就是拿笃中学“数一数二”数学趣味营开营的日子，主办当局已一切准备就绪，将热烈迎接各路小英雄的进驻。当天营员报到之后，便展开一连串的活动节。，笃中校园这一天一夜将是热潮腾起，欢声不息。同学们白天玩得兴奋，畅快，相信夜里作梦也会笑。

据悉，该校今年的生活营与往年稍有不同，即是以数学作为大主题，大部分活动围绕着主题进行玩数学，以体悟数学的趣味性和实用性。该校也特别安排一项数学讲座，邀请 杨瑷莲老师莅临主讲。

杨瑷莲老师是沙巴教育部斗湖区卓越数学老师，曾担任沙巴州数学培训班的培训讲师，现任斗湖新华小学数学科科长 。杨老师在数学专业知识和教学经验方面皆有丰富和独到的心得。此次欣然接受该校邀请，前来主持数学讲座，把枯燥化为有趣，将沉闷变作哄堂 ，并且指导营员们对UPSR 数学考卷的作答技巧，营员们肯定将受惠不浅。

另一方面该校也吁请和欢迎本地区华小的数学老师出席讲座会，对主题进行交流和分享，这将有助于共同提升数学的教学水平。

数学讲座早上举行

据悉，数学讲座的时间是在27/5（星期六）上午十时至十一时三十分，地点在多媒体梯级讲堂。欲了解更多详情者请致电笃中089882002联络数学组主任李光杰老师。（26）