(本报斗湖二十六日讯)斗湖德教会紫辰阁教育组主任梁煌娇今天宣布2017年度会员子女奖励金名单,一共有71名同学申请书经审核后获批。

梁煌娇主任同时也促请所有获得奖励金同学丶乒乓赛、三人制篮球赛、象棋赛获胜队伍或个人优胜者,请于4/6/2017(星期天)上午9.30am前报到,务请穿着整齐,所有颁奖将于准上午10.00am合摄全体照,敬请大家注意穿着和遵守大会编定的时间。

以下是2017年优学奖励金得奖名单:

幼稚园:罗于航 、卓韦安、陈善棱、黄志刚、谢委亭。

一年级:、戴欣薏 、蔡妮妍、林伟豪、洪凯萱、黄于恬、纪惠卿、沈星佑、卓君柔。

二年级:佘晓雯、黄玟敬、谢委琪、李芷峰。

三年级:沈象洲、戴欣蕊。

四年级:罗欣蔚、李勇佳。

五年级:苏芯洁、黄植鸿、李典定、卓君励、李芷芊。

UPSR:许善铭、林伟翔、纪荣伟。

Form 1:蔡静岩、张凯颂、辜质如、李勇斌、邬腾庆。

Form 3 :叶权苇 、苏忠诚、刘佩佩、邱筱晴。

Form 4:佘健德、王子翔、佘绍原、李嘉彦、赖铭亲、沈怡辰。

SPM:蔡佳扬、李典亮、张志扬、郑诗颖。

A Level :刘骏。

Foundation:锺紫美、方宇晨。

Diploma:郑敏艺、黄俊元、李秋仪。

大专/师训:彭琬棋。

学士:张桂诚、张凤芸、谢青珩、陈玉玲、叶倩伻、成淑华、蔡佳霖、潘承亮、林智勤、陈科燊、李冠宏、李康蕾、刘镇慷、许嘉怡。

硕士:傅子薇、郭旭政。

中小学象棋公开赛优胜名单

初中组:冠军-林恒华。亚军-何御棕。季军-彭心盈。殿军-李勇斌。第五-简至胜。第六-陈嘉壕。

小学组:冠军-李轩圳。亚军-许炜伦。季军-曾照扬。殿军-陈忠浩。第五-钟松原。第六-李典定。第七-李勇佳。第八-张嘉城。

2017年3人制篮球赛

小学组女子组:冠军新华旋风。亚军war of harmone。季军新华雪风。殿军armylion.。

小学组男子组:冠军育进青龙。亚军hh all star。季军育进白虎。殿军worrious。

十六岁以下男子组:冠军multen official。亚军 eal team。季军kek sponsor。殿军jas do it。

二十岁以下男子组:冠军champion team。亚军shape of u。季军yadeleh。

梁煌娇说团颁发子女奖励金有着一定的积极作用,纵然是奖励金额不高,确实也起了一定的激励作用,而且是本阁回馈会员的一项最实际的回应。(14)