(本报斗湖二十六日讯)斗湖育进幼稚园今日于该园举办为期一天的“走向自已，走向成长”一日营，恭请该校校长郑莉云主持开幕礼。

该园园长张玉莲致词时表示，该园主办一日营人数共有一百二十位的大班生参加，当天的主题是“走向自己，走向成长”，主要宗旨是启发幼儿的心智和正确的价值观，培养幼儿的自律与团队合作精神，学习独立，自信，勇敢与乐观的心态。

他说，配合新学前教育课程标准纲要，主要目标是为发掘幼儿学习潜能， 无论在认知，社交情绪方面，都能通过正确观念，安全，愉快，创意和有意义的活动来学习。因为小朋友平时在课室内多注重给于灌输知识，而当天他们特此安排了系列有趣的从游戏中，学习到各种知识，也可与老师们自由自在的环境里，尽情发挥他们各自的潜能与耍乐。

老师还会教导有关科学真有趣知识，让小朋友知道水和油是不能溶解，如用不同方法作试验就会产生不同的变化，也可从中得到科学知识。

此外，还有由老师亲自指导每位小朋友，可亲手制作通心粉沙拉，小小年纪也能为自己制作一份茶点。

郑莉云：从生活中引导 培养孩子阅读兴趣

(本报斗湖二十六日讯)孩子的早期教育，其实不一定要采取很正规的方式，有时在生活中的一些平常举动就可以有很好的引导作用，亲子阅读运用一些技巧，从小培养及激发孩子对阅读的兴趣，会使孩子终生受益。

斗湖育进公学校长郑莉云今日为育进幼稚园的走向自已走向成长一日营主持开幕致词时作上述披露。

她很高兴能受邀出席育进幼儿园一日营，在这科技发达的时代，现在小朋友的户外活动都变得越来越少了。其实，对于这一班天真活泼的幼儿们，地球是个处处充满未知的精彩世界。

她说，我们总不喜欢孩子到处跑跳，不喜欢孩子玩沙弄得到处脏兮兮，更不喜欢孩子在墙上涂鸦，一刻 不能安静，总认为那是调皮捣蛋、不听话的举动。所以只要看到孩子跑就要加以喝阻，看到孩子身上脏了就会批评，看到雪白的墙面目全非就会怒火万丈，于是就命令孩子安安静静地坐着，不许乱跑乱动。殊不知’对于幼儿来说，游戏并非是成人眼里的随意玩耍而是一件“严肃的工作”。他的命令已经在无意中扼杀孩子的天性了，因为游戏是小朋友从玩乐中学习的活动，是最重要的工作。

对幼儿而言，教师是他们心目中的权威，是他们崇拜的对象。教师的兴趣，会影响到孩子们从事活动的兴趣和积极性。因此，教师必须常参与幼儿的活动，陪他们一同求知，一同探讨。

当天的一日营活动正如她刚才提到的，除了可以促进师生与小朋友之间的情谊，也可以让小朋友

通过各项活动，从中学习各种生活上的基本知识，提高小朋友对团体生活的认识，并享受参与活动的乐趣。

她相信小朋友们在老师的循循善诱下，能够与其他同学互动及合作，并学习守纪律。走向自己，走向成长。希望小朋友们参加了一日营后，变得更有信心，勇敢及乐观。 (14)