交通方便附近学校超市 春风花园2接受订购

（本报山打根二十七日讯）继较早前位于北路7哩机场区的春风花园第１期115单位双层排屋，提前6个月完成，同时已全部入伙售出后，恒富实业有限公司今日宣布春风花园第2期68单位双层排屋开始接受订购，欢迎有意购屋置者立即行动，以免错失良机。

该公司董事经理拿督黄植声与董事主席拿督邝国华局绅，今日早上11时在一项记者会上，发布有关消息。

他们透露，春风花园２中间单位占地面积1258平方呎，建筑面积1156平方呎。单边单位地面积2072至2264平方呎，建筑面积1224平方呎，楼上三个房包括主人房有浴室的设备。

有关双层排屋单位之间，有高5呎半的英泥墙相隔，提供每单位的私人空间，可容纳2架汽车泊放的车位，包括1大1小，篱笆柱以英泥取代铁筒式。

春风花园２地点绝佳，附近有中小学校，还有霸级及超级市场，还有翠康广场，亦亦靠近联邦大厦，州秘书署政府部门及法庭。交通方便，衔接北环大道5分钟可到机场，易于到附近的卫星市。

拿督黄植声与拿督邝国华局绅极力于向有意购屋者推荐春风花园２，同时表示本(7)月初已获取发展准证，同时地盘基本设施已完成，他们说，春风花园第１期115双层排屋单位，原本24个月完成，提前18个月就竣工，所以春风花园２的68单位双层排屋，有信心同样可以在原本2年期限内提早完成入伙。

他们强调，春风花园２的 68单位双层排屋价格每间31万6千3百50令吉至42万3千令吉，30巴仙保留予土著，并拥有5巴仙折扣。

他们也说，首次购屋符合条件者，不但可获得银行100%贷款，同时还可申请政府提供的My Deposit 30000令吉补贴，另外，首20位订购者，亦将获得5000令吉优待。

拿督黄植声与拿督邝国华局绅说，在购买春风花园第１期的买者当中，有数位申请到政府提供的首购屋者30000令吉的补助，减轻了经济负担。

他们异口同声表示，春风花园２的双层排屋价格，是时下一般双层排屋最低者，并且与共管式公寓单位相比价格相差无几，绝对是较佳的选择，尤其是不必负担每个月的管理费。另外，分割地契在入伙时一并办妥，这并非每个房屋发展计划可以做到的。

他们指出，首购屋者享有贷款的方便与优待，只要符合条件，不仅可获得100%贷款，甚至还可获得另外5%的贷款作为保险费，换言之，共可获得105%银行贷款。

拿督黄植声与拿督邝国华局绅说，根据报告，市场已开始稳定，同时申请可负担房屋贷款，获批准的人数已有所增加。有意购买春风花园２双层排屋者，可在办公时间内拨电089-276611，276633，276655，276677询问详情，或到北路8公里Prima Square B lock 21恒富实业有限公司办理选购手续。

示范单位本周六周日开放 早上10时至下午5时

在此同时，他们也宣布，本周六及周日（即7月29及30日），早上10时至下午5时，位于机场路春风花园第１期的示范单位，将开放供参观，同时有专人在场讲解详情，欢迎有兴趣者踊跃到场了解详情。(15)(L5)