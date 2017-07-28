再丽娜：须掌握营养观念 为孩子人生打好基础

（本报拿笃记者２７日讯）巫统东谷甘榜斯里哈１支部主席再丽娜赛益医生表示，均匀的饮食及充足的营养，决定孩子的智力与身体发育，在很大程度上，也决定将一个孩子的发展前途。

“健康的饮食在很大程度上，决定儿童的身体健康，而健康的身体则将决定儿童的学习能力，并决定一个孩子未来的成就发展。”

她说，父母必须掌握健康营养观念，帮助孩子从小建立良好饮食习惯，为健康人生打好基础。

她说，父母是孩子及家庭重要管理人，不良的饮食习惯，直接影响儿童心理和生理健康，在一定程度上，导致儿童未来身心发展问题。”

她也说，儿童从小的饮食与以后的健康有很大关系，因此，父母家长们必须多点关注孩子们的饮食，帮助他们形成良好的饮食习惯，而大前提家长亦要饮食均衡，健康生活作息，树立良好的榜样，引导孩子健康成长。

她希望家长父母需有健康醒觉意识，懂得如何吃得健康，懂得选择天然与安全的食材予孩子，尤其是远离对健康不良，含过多非天然物如人造色素、农药、饲料等食材。

再丽娜赛益医生昨日在甘榜淡比善达拉一项亲民活动时，这么表示。

她说，在育儿过程中，想要子女健康成长，吃东西方面是很有讲究的，不是只要吃，而且还要吃得对，帮助大脑智力发展及体格健康。”

再丽娜赛益医生在诗南区东谷及古纳拥有医疗诊所，她一向也致力协助提高郊区村民对饮食营养、健康家庭及亲子关系的社区服务工作。

当天出席者计有前东谷副县官阿迪拉韩沙、洛布尼村长兼诗南国区服务中心联络主任阿布巴卡、甘榜淡比善达拉村长努汀米雅欣等。在当天，再丽娜赛益医生赠送米粮及布料予村民（３１）。