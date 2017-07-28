合作伙伴一周年晚宴 认同谢璇发争取直航努力 许思强:将带动斗湖繁荣

(本报斗湖27日讯) Prinsip Hasil sdn bhd昨晚于斗湖帆船俱乐部举办合作伙伴一周年晚宴。

该公司东主许思强致词时表示，当晚是为合作伙伴所设的晚宴，感谢合作伙伴所作的贡献，在这一带一路下，从小的开始，下回是否有什麽合作机会还不知。他说，在商会会长谢璇发争取下向中国申请直飞斗湖，身为斗湖人，他很感谢谢会长致力将斗湖带上另一个层次，特别是旅游，相信会带给斗湖一片繁荣。

据他所知，直飞斗湖可以和多个集团与马航研究，相信十二月会落实。问题是，斗湖凖备好了吗？希望各造在此商机上踏上一脚。

至于合作伙伴成公达成所投资在沙巴最大项目于实必丹的尿素厂，总投资差不多是三十亿美金，分八年完成。

该公司工程协调黄玉麟致词时表示，当晚乃宴请其公司伙伴一周年，该公司乃承包一马房屋项目，有一千三百间，工程耗资二亿六千七百万，工程承包予中国四川省成都兴达工程有限公司，兴达在世界225间设计公司排名69名，中国排名第七。

他顺便宣布斗湖一千三百间的一马房屋已售清，也在短期内会作房屋选择，已申请者请留意邮箱或短信，大家不防留意。原本是在七月份，政府要求调低价钱，因此挪后一些，相信会在八月份进行房屋选择。

卢金裕：斗湖要全面发展 官民合作是关键

(本报斗湖27日讯)斗湖德教会紫辰阁阁长卢金裕吁中国同胞到此要遵守此地的法律维护国家尊严。

也是广东省海外交流协会理事的卢金裕在Prinsip Hasil sdn bhd邀请中国合作伙伴一周年晚宴上致词表示，这几个月来中国成达集团及兴达有限公司的效率不可置疑及值得仿效的，工作效率，建筑水平都比过去的为高。

近代，中国已了解我们马来西亚法令是可喜可贺，但他提醒该两间公司的工人要谨慎，勿作有损国家的风度。

谈及包机问题，中国游客没问题，问题是出在我们本身，仙本那根本不够房住至到明年，他说，“客观因素我们要克服，但重点是要一起努力。”

谈及斗湖旅游发展，他说，斗湖具有吸引人的地方，若将机埸、客运站、陆路及所期望的火车道等交通设备齐全，肯定可以将旅游业发展好，要搞好斗湖经济须官民合作努力，将市面做好。

他表示曾与黄嘉立博士谈起，若有机会当上代议士，将致力于斗湖的全面发展。

黄嘉立：贡献家乡发展 鼓励年轻人回斗湖

黄嘉立博士受邀致词时表示，当晚听到许多振奋人心的讯息，如谢会长争取直飞中国航班，的一带一路的项目，感觉整个沙巴至马来西亚都有很多商机。

他鼓励许多年轻朋友回来斗湖，因为斗湖缺乏年轻人，希望斗湖未来发展机会当中年轻一代有机会参与及为整个过程贡献，因为年轻一代所看的东西与上一代看的东西不一样，当他们回来除了可以学习到长辈的经验也希望由外面所观察到，听到的，看到的不同做事情的方式带回斗湖融合新一代的知识再配合上一代人的智慧，相信会把斗湖未来的发展推向一个高峰。

谢璇发促本地建筑业 向中学习以提升效率

(本报斗湖27日讯)斗湖中华商会会长谢璇发吁本地建筑业多向中国学习及取经以提升效率。

谢璇发是在昨晚受邀出席Prinsip Hasil sdn bhd邀请中国合作伙伴一周年晚宴上致词表示 , Prinsip Hasil sdn bhd与成达及兴达有限公司在斗湖的合作是一个好的开始，也是先锋，虽斗湖是一个小地方，二亿多计划工程项目对斗湖来说是一个很大的项目，此贡献对斗湖的经济是不错的。

从一些朋友了解中国的建筑在各方面施工及态度精神是值得我们学习，有这样的机会让他们合作而他们来斗湖提供一些技术转移，让他们两个公司，大家一同真诚合作，达到双赢的成果，最终，斗湖也在他们的技术转移中受益使到这个行业能够在技术及管理，施工方面有所提升。

他曾到过中国，以往一般上，一间油棕厂或海产加工厂，在马来西亚的凖则是十八个月做完则很标凖，不过，当他到中国看到同行做一些工厂，他们在六个月便完成，到那里才能真正看到及学到，在此方面要多多向他们学习及取经以提高我们的效率，不然，有一天，此行业的人被淘汱。

谈及直飞问题，这几年旅游业发展，尤其是亚庇及仙本那是非常逢勃, 在斗湖来说，离仙本那那麽近却分不到一杯羹 , 此乃我们的不足及努力不够，最近他们也向副旅游部长拿督彭育明呈备忘录及与他讨论直飞到沙巴，尤其是斗湖的问题，如何将中国游客留下在斗湖住一至二个晚上，让他们看斗湖，认识斗湖及尝海鲜，美食及看景点，这点商会将做一些努力，也会跟当地的酒店业及旅行社沟通及坐下来，集思广益及想出好的点子及计划与仙本那同行配合以促成旅游配套，使得这些游客来到仙本那时也同时到斗湖，让斗湖也受益，希望他们努力可以带来斗湖经济上的帮助，当然，他了解，当晚朋友由成都及重庆来，这两个都是大都市，人口多，游客也多，他想这两个也是他们的目标，希望直飞由成都及重庆飞来斗湖。(14)