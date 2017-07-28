州工程局拨款 维修森森中价屋泵房

（本报山打根二十七日讯）山打根森森区中价屋旁的排污系统泵房问题，经已获得州工程局总部的拨款来维修和更换之前遭窃贼盗窃的电线，以便能正常的恢复处理排污系统操作。

山打根工程局工程师琳妮是于昨日上午陪同丹容巴拔区社区发展领袖王志杰及洪连福市议员两人巡视设于森森区中价屋旁的排污系统泵房时向他们透露了这项消息。

据琳妮工程师说，州工程局已经批准及发放了一笔拨款来充作维修森森区中价屋旁排污泵房工程的经费，而之前安置在该泵房内一些遭到破坏的器材和被盗窃的电缆也已经被修妥和重新被安装回去。

琳妮工程师昨日也向王志杰和洪连福两人表示，目前森森区的排污泵房只等待之前遭到破坏的泵机修妥及在重新安装回去后就可以恢恢正常的排污系统工作，而目前已正在维修中的泵机也还需要大约三个星期的时间就可修妥。

王志杰发展领袖与洪连福市议员较后时也在工程局工程师琳妮的陪同下视察位于丹容巴拔区内的一些排污系统的情形。

琳妮工程师也向他们两人汇报了工程局技术人员之前在处理市民所投诉的排污系统阻塞及疏通工作的进展等。昨日当王志杰与洪连福两人巡视市区时，目前正在市区街道后巷行人道上进行加高工作的承包商负责人也陪同在场及也向他们两人汇报了该项提升行人道工程的进展，据该名负责人称，这项提升街道后巷行人道的工程设工只涵盖由市区旧船坞处至山打根大东方保险公司办事处大夏旁主要街道的后巷。

除此之外，有关的承包商也将更换这些后巷大约四百六十多块已经破烂的沟渠盖，不过，据工程局琳妮工程师批露，工程局也将会进行检查和统计市区内其他地方那些已经破烂和被盗窃的沟渠盖和沙井盖等的数据及将向州工程局总部申请经费来更换。（11）