旅游税是否如期实行？ 纳兹里：视关税局而定

（吉隆坡27日讯）距离8月1日已不到一周，旅游税是否如期实行？旅游及文化部长拿督斯里纳兹里表示，政府的目标是于8月1日执行，但他希望能尽快就尽快，惟还胥视关税局是否做好准备。

对于还未注册的业者，他也直言，“我们会找到他们！”

他强调，政府将向所有住宿业者征税，惟5间房间以下规模的业者则可豁免。

不过，他解释，虽然5间房间以下的业者则可豁免旅游税，但以多个房产作为出租住宿用途，房间总数超过5间的业者将被征税。

“打个比方，5间房子，如果每间房子有5个房间，总和就有25间房间，你就必须缴税。”

他今日出席大马经济文化发展单位（CEDU）与阿德莱德节庆中心签署谅解备忘录后，如是指出。出席者尚有大马经济文化发展单位首席执行员依占莎蒂丽娜、执行董事拿督斯里法力里祖安、澳洲艺术部长杰克斯内林和阿德莱德节庆中心主任约瑟夫米切尔等。

对于大马酒店业协会（MAH）、大马酒店业者协会（MAHO）及大马中小型旅店协会（mybha） 建议应在入境时征税，他不认同这项建议，因为旅游税是向居住在酒店的旅客征收，若在入境处征税，可能无意间会向居民征税。

“如果在机场向任何外国人征税，他们不一定会住在酒店，他们可能是居民或侨民，所以此建议这完全错了。我们准备向住在酒店的人士征税，因为我们目的是推广旅游业，而这些人来到这里是住在酒店。”

询及许多协会认为没有正式的会面商议，纳兹里则表示，“不是我，是关税局。我昨天已说了，（征税）的架构是由关税局制定，目前已经交由总检察署，一旦总检察署通过，就是关税局了，不是我。我不是收费人。”

受询是否会再次与业者会晤，他说，去年已经会晤，也收集所有回馈，并且针对回馈采取行动，并建议业者去见关税局。

“他们还没与关税局讨论，我们（旅游部）去年已经会晤。还需要几次会晤？20次或50次？第一次已经收集所以回馈和行动，所以还有什么事想见我？去见关税局吧！”

至于马六甲、槟城及浮罗交怡的酒店则分别有征收文化遗产保护费、地方政府管理费及旅游推广费，纳兹里直言，这些州属可以继续征税，他不会阻止这些州属征税。

“我作为中央政府部长，我关心的是中央税务，这是我们的权利，即便是想在州内征税，去吧！我不会阻止。”

他补充，有些州属希望与他共同制定计划，以代表他们征税，而他也愿意与这些州政府一同商讨。

加强马澳文化连接

纳兹里表示，大马经济文化发展单位（CEDU）与阿德莱德节庆中心签署谅解备忘录，能加深大马和澳洲的关系，加强大马和澳洲文化的连接。

他相信，此备忘录能让大马艺术走向更广阔的舞台，促进人与人之间的连接。

他说，希望通过此合作分享两国间的文化、语言、种族、宗教和信仰，并期待艺术专业人士能朝国际能力发展，同时让观众更加了解我国。

讨论米切尔透露，一年一度的澳亚艺术节(OzAsia)即将迈入11年，每年都带来亚洲最佳的当代艺术表演，包括电影、音乐和食物等。

他说，此合作让大马艺术家有机会交换经验和学习，同时该中心也会委派人才到大马学习。

2017年澳亚艺术节将在9月21日至10月8日于阿德莱德节庆中心举办。