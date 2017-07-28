旅游税是否如期实行？ 纳兹里：视关税局而定

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纳兹里见证大马经济文化发展单位与阿德莱德节庆中心签署谅解备忘录。左起为依占莎蒂丽娜、法力里祖安、杰克斯内林和约瑟夫米切尔。

（吉隆坡27日讯）距离8月1日已不到一周，旅游税是否如期实行？旅游及文化部长拿督斯里纳兹里表示，政府的目标是于8月1日执行，但他希望能尽快就尽快，惟还胥视关税局是否做好准备。

对于还未注册的业者，他也直言，“我们会找到他们！”

他强调，政府将向所有住宿业者征税，惟5间房间以下规模的业者则可豁免。

不过，他解释，虽然5间房间以下的业者则可豁免旅游税，但以多个房产作为出租住宿用途，房间总数超过5间的业者将被征税。

“打个比方，5间房子，如果每间房子有5个房间，总和就有25间房间，你就必须缴税。”

他今日出席大马经济文化发展单位（CEDU）与阿德莱德节庆中心签署谅解备忘录后，如是指出。出席者尚有大马经济文化发展单位首席执行员依占莎蒂丽娜、执行董事拿督斯里法力里祖安、澳洲艺术部长杰克斯内林和阿德莱德节庆中心主任约瑟夫米切尔等。

对于大马酒店业协会（MAH）、大马酒店业者协会（MAHO）及大马中小型旅店协会（mybha） 建议应在入境时征税，他不认同这项建议，因为旅游税是向居住在酒店的旅客征收，若在入境处征税，可能无意间会向居民征税。

“如果在机场向任何外国人征税，他们不一定会住在酒店，他们可能是居民或侨民，所以此建议这完全错了。我们准备向住在酒店的人士征税，因为我们目的是推广旅游业，而这些人来到这里是住在酒店。”

询及许多协会认为没有正式的会面商议，纳兹里则表示，“不是我，是关税局。我昨天已说了，（征税）的架构是由关税局制定，目前已经交由总检察署，一旦总检察署通过，就是关税局了，不是我。我不是收费人。”

受询是否会再次与业者会晤，他说，去年已经会晤，也收集所有回馈，并且针对回馈采取行动，并建议业者去见关税局。

“他们还没与关税局讨论，我们（旅游部）去年已经会晤。还需要几次会晤？20次或50次？第一次已经收集所以回馈和行动，所以还有什么事想见我？去见关税局吧！”

至于马六甲、槟城及浮罗交怡的酒店则分别有征收文化遗产保护费、地方政府管理费及旅游推广费，纳兹里直言，这些州属可以继续征税，他不会阻止这些州属征税。

“我作为中央政府部长，我关心的是中央税务，这是我们的权利，即便是想在州内征税，去吧！我不会阻止。”

他补充，有些州属希望与他共同制定计划，以代表他们征税，而他也愿意与这些州政府一同商讨。

加强马澳文化连接

纳兹里表示，大马经济文化发展单位（CEDU）与阿德莱德节庆中心签署谅解备忘录，能加深大马和澳洲的关系，加强大马和澳洲文化的连接。

他相信，此备忘录能让大马艺术走向更广阔的舞台，促进人与人之间的连接。

他说，希望通过此合作分享两国间的文化、语言、种族、宗教和信仰，并期待艺术专业人士能朝国际能力发展，同时让观众更加了解我国。

讨论米切尔透露，一年一度的澳亚艺术节(OzAsia)即将迈入11年，每年都带来亚洲最佳的当代艺术表演，包括电影、音乐和食物等。

他说，此合作让大马艺术家有机会交换经验和学习，同时该中心也会委派人才到大马学习。

2017年澳亚艺术节将在9月21日至10月8日于阿德莱德节庆中心举办。

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