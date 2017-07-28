涉嫌非礼鸡奸中学生被查 物理治疗教练酒店自缢

（怡保27日讯）怡保某中学足球队1名涉嫌性侵多名男学生的物理治疗教练，在受害者报案后隔天被发现在市内酒店房间悬梁自尽。

54岁死者被指涉嫌在去年5月至今年3月期间，在住家及酒店先后诱骗多名学生以有关药丸可以强壮身体为由，要学生服食，以致受害者陷入半昏迷状态，然后趁机进行肛交及口交等性侵行为。当中3名年龄介于14至15岁的受害者甫于死者自杀前一天（24日）报案。

霹雳刑事调查主任颜天记高级助理总监今日发表文告表示，警方是于周二下午5时40分接获1酒店职员报案，指有1名男房客在房间上吊身亡。警方在进一步调查发现死者于24日曾被投报涉嫌性侵多名学生。

他说，警方目前不能肯定死者是否畏罪自杀，将此案列为猝死案处理。死者单身，生前是怡保1间中学足球队的兼职物理治疗教练，在该校服务已约有10年。

颜天记补充说，3名年龄介于14至15岁的男学生于24日向警方报案，投报指遭学校教练鸡奸和非礼，警方开档调查后发现嫌犯涉嫌在去年5月开始，在住家及酒店多次性侵学校的多名男学生。

他指出，嫌犯在进行性侵前，会先强迫学生吃下1颗药丸，诱骗受害者有关药丸可以强壮身体，以致受害者陷入半昏迷状态。

他表示，嫌犯在事成后会带受害者前往购物，如买手机、鞋子、衣服给他们。

他说，警方还在联系其他受害者，以确定真正的受害人数。