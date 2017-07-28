祥龙杯青少年篮赛 Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ收获最丰夺男女双冠

【本报拿笃记者二十七日讯】在为期十二天经过４２场的挑灯夜战之后，由拿笃篮球会主办的２０１７年第二届祥龙杯１５岁或以下青少年男女篮球锦标赛，经成功在昨晚的冠亚军大决赛结束后圆满落幕，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ（启文）收获最丰，勇夺男女组双料冠军。

一共有１１支男队和５支女队参加的本届赛会，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士男子队由分组初赛以至半决赛和大决赛中都笑到最后，以长胜军姿态在大决赛中以４４－３７力压对手ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队勇夺男子组冠军宝座。

在女子组的５队单循环赛中，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队在决赛中也大败对手ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队，以四战全捷荣登女子组后座，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队以四战三胜一负屈居亚军。

在较早时的另一场男子组季殿军赛，拿笃中学队以５４－４４把ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ队拉下马夺得季军。

昨晚在大决赛之后，由杯主祥龙航空货运代理有限公司东主Ｋｅｎｔ Ｌｉｍ的代表财务经理钱庆毅主持颁奖，受邀出席观礼的有拿笃教育局课外活动主任鲁詹尼，文青体育部拿笃分局主任伊万宾斯干等嘉宾。

以下为男女组龙虎榜：

男子组：冠军：Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士 亚军：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ。 季军：拿笃中学。殿军：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ第五名：Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｉｎｖｉｓｉｂｌｅ。第六名：ＳＭＫ Ｔｅｒｕｓａｎ。第七名：Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 猛龙。第八名：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｊｕｎｉｏｒ。第九名：ＳＭ Ｓａｉｎｓ。第十名：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ 神燕。 第十一名：Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｎｅｗｂｉｅ。

女子组：冠军：Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ黄蜂。亚军：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ。 季军：ＳＭ Ｓａｉｎｓ。第四名：ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂ。第五名：ＳＭＫ Ｔｅｒｕｓａｎ

Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士先衰后胜

７分力克ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃第二节祥龙杯１５岁或以下青少年男女篮球锦标赛男子组大决赛，由Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士队与ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队对垒，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士队先衰后胜，以４４－３７，７分力克ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队荣登冠军宝座。

在中圈跳球后，两队便积极抢攻，你来我往的展开拉锯战，第一节完成时８－１０，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士队落后２分，第二节Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士队抢攻得手，以１１－９反超，两队在上半场二节总计打成１９－１９平手。

在茶水之后易地而战的第三节，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 勇士队夹着第二节之优势，加上球风大起，无论远投近射都得心应手，并摆脱ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队之纠缠，１４－８再度领先６分，进入关键性的第四节赛事，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队开始稳住阵脚给予Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ勇士队顽抗，双方展开艰苦拉锯战，比分一来一往咬得很紧，至终场哨声响起时，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ勇士队仍以１１－１０力压对手ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队完成第四节之比赛。

ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂｕｌｌｓ队败在第三节自乱阵脚，被越战越勇的Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ勇士攻个措手不及，８－１４而落后６分，第四节虽然紧追企图反攻，可惜时不与我时间已届而败阵向Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ勇士队俯首称臣，屈居亚军。

Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂２８－１７

大败ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ夺后冠

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃２０１７年度第二届祥龙杯１５岁或以下青少年男女篮球锦标赛，在昨晚进行男女组冠亚军大决赛，结束十二天的比赛后曲终人散，明年再见。

在女子组Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队与ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队大决赛对垒形势一面倒，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队轻松以２８－１７大败ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队夺得后冠，四节比分是１０－４、１１－３、７－６、０－４。

Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队在前三节中完全把ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队压着来打，１０－４完成第一节比赛，球风大起的Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队在第二节更是乘胜追击，以１１－３大比分把对手抛在后头。

在茶水之后易地而战的第三节，Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队调派副选上阵，双方开始有来有往，并以７－６完成第三节之比赛，已胜券在握的Ｃｈｅｅ Ｖｕｎ 黄蜂队在第四节竟然交白卷，但终场仍以１１分之优势，２８－１７封后，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ａ队屈居亚军。

较早时在五队参赛的女子组单循环赛中，ＳＭ Ｓａｉｎｓ队以四战二胜二负获得季军，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｂ队四战一胜三负排名第四，而ＳＭＫ Ｔｅｒｕｓａｎ队以四战全墨添陪末席排名第五。

男组季殿军赛 笃中５４－４４获季军

ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ屈居殿军

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃第二届祥龙杯１５岁或以下青少年男女篮球锦标赛，昨晚展开男子组季殿军赛，由拿笃中学队与ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ队对垒，拿笃中学队以５４－４４力克对手获得季军，四节比分是５－８、２９－５、８－１５、１２－１６。

慢热的两队在中圈跳球后，步步为营，两队都没有球风，投射欠准，拿笃中学队５－８落后３分完成第一节之比赛，第二节拿笃中学队球风大起，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ队被攻个措手不及，阵脚大乱，拿笃中学队无论远投近射都得心应手，打出２９－５的高潮，把对手远远抛在后头，上半场结束３４－１３领先对手多达２１分。

在茶水之后双方易地而战的第三节，ＳＭ Ｓｔ Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｔａｙ Ｓｔｒｏｎｇ队反攻得手，１５－８扳回领先权，并在第四节延续优势，再以１６－１２完场第四节之比赛，可惜是在第二节失分过多而伏下败笔，终场以４４－５４，１０分之差败下阵来，屈居殿军。（２６）