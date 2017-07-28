第2阶段填海计划影响生计 渔民收入受挫６成

（槟城27日讯）受到斯里丹绒槟榔第2阶段填海计划影响的渔民指，自从该计划展开后丹绒武雅、丹绒道光及新关仔角等一带海域渔民生计已深受打击，收入受挫达60%！

力挺这批渔民的巫统峇眼区部主席拿督赛胡先放话，若槟政府没遵循上述计划的环境影响评估报告（DEIA）解决渔民面对问题，国阵将把此事带至中央，以便由中央政府下令停止该计划的进行。

依斯迈：鱼虾螃蟹频临绝种

受影响的丹绒武雅渔民代表依斯迈说，随着填海计划推行后，已令当地海域受到影响，鱼、虾及螃蟹频临绝种，渔民也无法在当地捕鱼寻找生计。渔民被逼到比较远处的深海捕鱼，但他们却面对船只太小及配备不足问题，苦不堪言。

“如今渔民收入已受挫60%，我昨天出海捕鱼，耗时了40分钟只捕到2公斤半的螃蟹，而这螃蟹只能卖40余令吉，根本无法负荷我出海捕鱼的成本。平均一天渔船出海作业，需用40至60公升的汽油。”

依斯迈今早在槟国阵办公室召开记者会上反映渔民问题时说，针对渔民受到填海计划的影响，他不满槟政府并没与渔民商量解决方案。他呼吁州政府能考量渔民面对的问题，并给予各方面援助。他也希望中央政府能给予协助。

此外，受影响渔民瑟瓦拉祖说，填海计划推行后，渔民被禁止靠近有关海域，甚至被该计划的工作人员恐吓，若接近该海域，有关渔网将被剪破。他说，渔民使用的渔网价值约1500至2000令吉，一旦被剪破将蒙受亏损。

“有关当局在推行填海计划前，未曾说渔民不可以在有关海域捕鱼，我们是持有执照，且是已向大马渔业局登记的合法渔民，为何我们不能经过有关海域？”

瑟瓦拉祖也指，早前曾有发展商代表指，将提供渔民更大艘的渔船及先进配备等，迄今什么都没用？

赛胡先：应有长期方案

赛胡先认为，槟政府在解决渔民面对斯里丹绒槟榔第2阶段填海计划影响问题上，不该只是以提供1万5000令吉赔偿来解决问题，而应有解决渔民生计的长期方案。

他说，州政府也不应模糊早前提供渔民的款项，到底是安抚金还是赔偿金？他指出，有些渔民前往会场准备领取安抚金时，过后在会场才被告知是赔偿金。他促请州政府及有关当局在解决渔民问题时，提供他们更大艘的渔船及先进配备，以便渔民可到深海捕鱼。

另外，之前渔民领取的有关安抚金数额为1000至2000令吉，有者领取的赔偿金为1万5000令吉。#

丹绒民政促槟政府 解决受影响渔民问题

民政巴当哥打州选区协调员方群龙说，民政丹绒区部在上周日（23日）通过提案，促请槟政府解决影响渔民的斯里丹绒槟榔第2阶段填海计划问题。

鉴此，民政丹绒区部抨击槟政府使用不道德的伎俩，导致大部分渔民在以为有关赔偿金就是援助金的情况下接受此笔款项。

该区部呼吁槟州政府与渔民代表密切合作，以确定所涉及的机制、数额以及赔偿形式，以公平和公正对待所有注册和未注册的渔民和他们的助手。出席记者会包括槟国阵副主席胡栋强及槟州国阵州委迪纳等。#