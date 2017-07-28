谢璇发率理事访市会主席 为商家厘清广告牌收费制

(斗湖讯)斗湖中华商会一行理事在会长谢璇发的带领下，于25日下午2时30分，礼貌拜会斗湖市议会主席阿里祖斯，进一步了解有关于市议会推行广告牌收费的制度，获得市会主席的解释后，澄清内中许多误点。

首先，市议会主席阿里祖斯澄清说，正实实行的日期是今年10月1日起，而非早先所提的在8月1日。商家们可以在10月1日至12月31日注册并还清今年三个月的广告费加上一次性每方码5令吉的注册费。

他说，这个广告收费的条规，自英殖民地时己有的规例，只是市议会没有很严格的实行而己，不过，时过境迁，市议会己经将有关的收费收纳在系统内，换言之，市议会必须实行。斗湖市议会在这项的收费相比亚庇市议会来得便宜。在亚庇市一年收费是RM50一方尺，而斗湖区域一年只收费RM5一方尺。

其次，市议会吁请所有的商家向市议会索取及填报申请表格，让市议会派出测量官员到申报的商家测量广告的尺寸，然后发出缴付单，就能完成手续。

与此同时，斗湖中华商会会长亦呼吁商会会员及商家，及早向市议会提出申请，在10月1日前提出申报，以助市议会能更迅速地完成手续。

商会在拜会市议会主席后表示，广告的收费并非把整个招牌包括店名等都算在收费范围内，而只是针对广告本身而己。有关这项广告收费是每年每平方尺收费5令吉，如果今年没有申请的商店，将在更新营业执照时被电脑系统发觉而自动退除。

最基本的如，一个长逹20尺x4尺的公司广告牌，只有尾端约5尺X4尺的广告，那么，这个广告所须缴的费用是5尺X4尺等于20平尺的，约100令吉的广告费，而不是整个招牌的尺寸。

对于在店内张挂的广告并不包括在此项收费内，只有在公众场所张挂或是向着街外的广告才徴收招牌税。

据了解，斗湖商家受促必须为自己商店所张挂的广告牌，包括列有店名与促销品牌或产品等广告牌向市议会缴纳注册费，避免市议会采取行动。

斗湖中华商会同时也呼吁对上述还存有疑问的商家，可以自行到市议会有关部门訽问，作进一步的了解.在这项拜会中，陪同会长一同前往的尚包括副会长罗鳯鸣，副秘书陈文廉，财政林汶翰，理事谭荣健及王琼侠.值得一提的是，谢会长甫从国外公干回来，甫下机马上风尘扑扑地赶到市议会为斗湖商家厘清个中情由。(D14)