马华旺沙玛珠区会与拉曼大学学院及多名赞助商合作 200拉大学院生 绘全马最长爱国壁画

（吉隆坡27日讯）马华旺沙玛珠区会与拉曼大学学院及多名赞助商合作，在位于文良港大红花花园的围墙上，创设全长600米的大型爱国壁画。

姚长禄：冀收集6万各族手印

马华旺沙玛珠区会主席拿督姚长禄表示，该壁画由拉曼大学学院艺术系系主任纪詠珍构思，将由200名拉曼大学学院的学生联合完成。

他说，这幅壁画从周三晚上开始动笔，在马华署理总会长拿督斯里魏家祥进行了启画仪式后，拉曼大学学院的学生将会开始动笔为壁画上色，并在8月8日邀请马华总会长拿督斯里廖中莱及联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南进行盖手印仪式。

姚长禄今日在“爱国手印壁画”启画仪式后，在记者会上如是表示。

他指出，他们在较后也会公开让民众在壁画特定区域盖上手印，目标希望可以收集到6万个各族民众的手印，而整幅画估计会在1个月后完工。

魏家祥：代表国民心手相连

魏家祥则表示，这幅壁画意义非凡，因为除了是全马最长的壁画，也是唯一一幅以国庆60周年为主题的壁画。

他相信，在200名拉曼大学学院师生的努力下，这幅壁画能够如期完成，而民众在这幅画上盖上手印，代表了人民国家心手相连。

他促请民众，在8月8日后，根据主办单位所设下的日期前来响应盖手印活动，展现自己对国家的爱。

他也希望，这幅别具意义的壁画，能够成为下一个旅游景点。

魏家祥指出，配合国家独立60周年，马华总会长拿督斯里廖中莱已经委任他为马华国家独立60周年系列活动的主席，而马华也会举行主题为“马来西亚，我的国，我的家”系列活动。

他指出，希望透过这些系列活动，让民众了解到我们现在所拥有的，并非从天而降，而是靠先贤努力争取而来，当中包括华人最具代表的舞狮。

他说，在独立时的画面，大家可以看到舞狮的踪影，但当时要舞狮确实需要经过重重申请，而先辈努力不懈的争取，让舞狮有了今日的地位。

因此，他表示，马华也会召集国内得过奖的舞狮队伍聚集一块儿进行一场比赛，并且向民众讲解舞狮一路走来的种种事迹。

马华9月举行万人集会

魏家祥也披露，马华将会在9月份举行万人大集会，让大家一同思考前路问题，集思广益。

无论如何，他表示，有关集会详情将会在较后作出宣布。

出席记者会的包括“爱国手印壁画”赞助商拿督斯里林景清、颜有才、林得丁及拉曼大学学院校友总会会长拿督叶国煌。

拉大学院配合国庆日 813办万人竞跑盛会

拉曼大学学院也将配合国庆日，于8月13日举行“生于斯，长于斯”万人竞跑盛会

另一方面，拉曼大学学院也将配合国庆日，于8月13日举行“生于斯，长于斯”万人竞跑盛会。

拉曼大学学院校友总会会长拿督叶国煌表示，这次的竞跑活动将分别在拉曼大学学院文良港校园、金宝校园、槟城校园、柔佛校园、沙巴校园及彭亨校园同步举行。

他说，吉隆坡校园的报名已经截止，吸引了约8000名校友、学生及民众参加，而其他地区的校园依然公开报名，希望校友们能够踊跃参与。

“生于斯，长于斯”万人竞跑盛会筹委会主席林国荣表示，竞跑当天，交通部长兼马华总会长拿督斯里廖中莱会到吉隆坡校园进行挥旗仪式。