仙华福寿会双喜庆典 周燕山：有赖华社大力支持 福寿会屹立36年茁壮成长

（仙本那25日讯）仙华福寿会主席拿督周燕山在该会双喜庆典上致词时说,仙本那华人福寿会经历了36年的风风雨雨,非但屹立不倒,还继续茁壮成长,这是全赖仙本那华社和其他地区华社的大力支持.

回首当年公会成立之初,拿督周燕山说,由于当时有一部分人不希望看到福寿会成立,使该面对着重重的困难.当该会获得社团注册局批准成立的时候，有某些人 千方百计要破坏我们，阻止我们成立，有人向有关当局施压，不批准我们举行成立大会.”我们最终克服了问题可以召开大会，却苦于无法找到开会地点,最终在我的家举行.”

他说，从第一届到现在36年，我们从无到有，建立起本身的会所，并不断的改进，我能担任主席至今，我要感谢所有的会员及历届理事和仙本那华社的支持和信任。

我做了36年的主席，我问心无愧，光明正大，账目清楚，为会员及华社谋求利益，从无假公济私，我希望以后不管谁接手，都能够把福寿会带上更高峰。

拿督周燕山表示，该会能够顺利完成耗资30余万令吉的会所安装冷气及篮球场盖顶工程，他衷心感谢所有给予支持的赞助人和社会热心人士。

两项计划顺利完成及启用 赖辉明感谢善长仁翁支持

（斗湖25日讯）仙本那华人福寿会于星期六晚成功主办创会36周年纪念暨盖顶篮球场开幕双喜庆典。当晚宴开40多席，有近500人出席同欢共庆，场面盛大热闹。

该会是邀请沙闽中华总商会秘书长兼斗湖中华商会执行顾问罗思辉担任晚会主礼嘉宾，出席的贵宾有仙本那警区主任彼得翁布斯警监伉俪、仙本那华社领袖罗伟和甲必丹、王焕呈甲必丹、潘团祥，来自斗湖的该会赞助人卓光明、卢金平，斗湖中华商会副主席邱煜评、刘宝劲，秘书张奕星，理事萧兆权、陈文廉，古纳福寿会主席杨天赐甲必丹和代表，以及该会的名誉主席和顾问。

值得一提的是，向来非常亲民，和仙本那人民打成一片及深受当地华社欢迎的仙本那警区主任彼得翁布斯警监，当晚除了连同夫人出席晚宴，同时还率领仙华福寿会妇女组及青年团上台表演poco poco和cha cha舞蹈及呈现歌曲，成为当晚最受欢迎的节目，受到全场观众给予如雷掌声。

仙华福寿会副主席兼庆典筹备会主任赖辉明县议员在晚会上致词时报告说，该会篮球场盖顶及会所安装冷气两项工程共耗资30多万令吉。他感谢仙本那、斗湖及山打根热心社会公益的社会领袖和善长仁翁，慷概解囊，给予该会这两项工程大力的捐助，使到这两项计划得以顺利完成及启用，惠及仙本那民众，功德无量。

他也感谢斗湖中华商会执行顾问兼沙闽中华总商会秘书长罗思辉亲临出席晚会及担任晚会主礼嘉宾。

他说，罗思辉先生曾经担任过两届斗湖中华商会会长，他第一次出任会长时年仅29岁，不仅是斗湖中华商会有史以来最年的会长，甚至也是沙巴各商会之中最年轻的会长，他也是沙巴中华总商会上一任署理会长。虽然他在去年斗湖中华商会改选时放弃寻求蝉联，不过仍然受到理事们的器重和信任，推选他担任执行顾问及参加沙闽中总首席代表。今年沙闽中总理监事改选，他也被委任职务更繁重的秘书长职位，凸显他过人的领导能力和处事待人的风范，深受各方的认同和赞赏。

他说：“本会对罗思辉的领导才华留下深刻的印象，也是我们学习的对象，今晚罗思辉以主礼嘉宾身份出席，为晚会增添了许多光彩。”

罗思辉赞周燕山贡献大 吁续维护华社权益

（仙本那25日讯）沙闽中华总商会秘书长兼斗湖中华商会执行顾问罗思辉指出，担任华团领袖是一份吃力不讨好的艰苦工作，必须要具有勇往直前，任劳任怨，只求付出，不问收获的精神。

他说，作为一位华团领袖必须光明磊落，不营私舞弊，账目分明，以华社及会员利益为己任才能得到华社及会员的尊敬和支持。

罗思辉是于本月23日晚，受邀担任仙本那华人福寿会创会36周年会庆及盖顶篮球场开幕礼双喜庆典晚会主礼嘉宾及致词。

他称赞仙华福寿会主席拿督周燕山为福寿会及仙本那华社所作出的贡献。

他说，刚才拿督周燕山带他参观了福寿会的会所，细说这36年来从创办到现在的点点滴滴。从里到外虽然只是120步左右的路程，但却代表着拿督周燕山和理事们1万多个辛苦的日子。

在年仅29岁时就开始担任斗湖中华商会会长的罗思辉表示，沙巴的华团领导人最辛苦的任务就是筹款，每年都需要为公会、为华校筹募十数万，甚至数百万的款项。而仙本那 福寿会所面对的问题肯定比斗湖所面对的更加艰苦许多倍，因为仙本那人口大概只有15人，华裔人口只有两千多而已，所以在筹钱及推动会务方面，肯定比斗湖辛苦得多。

他说，仙华福寿会是仙本那第一大华人社团,今晚一眼看过去，台下的出席者都是在地仙本那华裔同胞，这显示仙华福寿会是受到仙本那华社非常热烈支持的一个社团。

罗思辉表示，他把他在仙本那的第一次献给了仙华福寿会，这是他第一次在仙本那主持节目及演讲，而福寿会和他是同在1981诞生，这是一份难得的缘分。

他呼吁仙华福寿会继续坚持维护仙本那华人社会的文化和教育及照顾会员和华社的权益，斗湖华社和仙本那华社一定会全力支持你们。（14）