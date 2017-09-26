兄妹炼毒制假药 警凭电费单铁门遥控器破案

（槟城25日讯）一张电费单及铁门遥控器，助警方揭发一对兄妹主导的贩毒集团，在自己的住家附近租屋炼毒及制假药！警方成功逮捕兄妹归案，也起获约77万令吉的毒品及大批假药。

槟州副总警长拿督罗斯里副总监周一在槟州肃毒组主任麦都警监陪同下，召开记者会时指出，警方于9月21日下午5时30分，在位于大山脚斯里南眉花园（Taman Seri Rambai）展开上述行动。罗斯里说，原本据情报突击一间住屋单位，当时屋内有一名44岁华裔女子，不过没寻获毒品。

警方人员搜索一轮没有斩获后，岂知有警员发现一张电费单及铁门遥控器。电费单的地址，是距离搜查单位约500米处的另一间住屋，警方据电费单地址前往该单位，再以遥控器打开铁门入屋搜查后，最终成功起获毒品，以及大批炼毒仪器、假药等。因此，警方也逮捕该女子助查，从其口供获悉其一名哥哥也有涉及毒品勾当。

该间住家单位，主要是用为炼毒及制作假药。警方查获的证物，包括5包共7135颗的摇头丸、6包共2.13公斤的粉状摇头丸、2包共1.3公斤粉状的咖啡因、4箱共58公斤的假药、1台提炼摇头丸机器与工具，以及4台包装假药机器。充公的毒品市价为76万9250令吉，主要是供本地市场，毒品的数量预料可供应13万人。

至于起获的假药，包括10公斤感冒药（康达“500号”）、8公斤控制敏感药（CYPRON）及毛丹散，另两种假药则成分不明，因此警方将继续调查其成份。记者询及假药是否已流入本地药剂行时，他仅表示一切还有待调查。

男嫌欲逃 机场被截

女嫌犯的哥哥于隔天凌晨，原本欲乘搭飞机潜逃到东马匿藏，惟警方已掌握其行踪，成功在机场截捕他。

罗斯里指，在后续调查行动中，获知女嫌犯的哥哥有涉及分销毒品。警方在掌握其行踪后，于隔天清晨5时15分，在吉隆坡国际第二机场成功逮捕46岁的男嫌犯，当时他准备潜逃至砂劳越美里。他也说，兄妹嫌犯的毒品尿液检查为阴性反应，不过男嫌犯被查获，曾于2000年触犯刑事法典第148条文（持械伤人）。

这对无业兄妹的贩毒活动，已活跃至少4个月，主要靠炼毒及卖假药牟利。罗斯里表示，将援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，兄妹嫌犯被延扣7天至本月28日。

陈芠琛：市面存在已久 假药锁定高成本药物

（槟城25日讯）售卖假药的勾当早已存在，而现在假药市场主要锁定在成本及利润高的药物，而令消费者防不胜防的是，很多假药的成分无人能知，这可能导致病况变本加厉。

琳西药行药剂师陈芠琛今日受访时指，假药可以分成仿冒药物或是非法药物。仿冒药物或许成分减少或毫无成分，非法药物则是大马无法购入的药物。

他直言，在市面上售卖假药已存在许久，而卫生部不时都有展开行动取缔售卖假药的民众。假药主要是在巴刹或夜市流通。据他所知，市面上售卖的假药，主要偏向售卖成本及利润高的假药。

他提及，合规格的西药店或药剂行都不敢购买假药，这是因为药剂师都有受过专业培训，也了解售卖假药的法律条令。“一旦药行被卫生部揭发卖假药勾当，则会援引1952年危险毒品法令、1984年毒品及美容品管制法令或贸消部的条文等对付买卖双方，严重刑罚会被吊销药剂师执照、罚款及坐牢。”

他表示，假药到底是减少成分、无成分，还是加入危害物品都无人能知，对病患的病情无效之余，甚至带来风险。他举例，早前卫生部充公到药物“伟哥”，化验结果发现除了参杂多种药物，还发现玻璃碎及藏有毒素，因此可见假药非常危险。

他呼吁民众勿购买在药房或医院以外的药物，而现在药剂行也有检查卡，可以帮助检查药物盒子上的镭射贴纸，网上查注册号码也可知道药物是否在卫生部下注册。