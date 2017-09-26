醒狮大闹观音慈航庙 中秋联欢晚会场面殊盛

【本报拿笃记者讯】拿笃观音慈航庙23日晚上热烈庆祝主题为「花好月圆人团圆」的「2017丁酉年中秋联欢晚会」，恭请该庙永久名誉顾问吴德玮担任主礼嘉宾，由主席江英良、副主席谢天平、活动筹委会主席兼任青年团团长梁杰仪、妇女组主任吴玉燕及其他理事执委殷勤接待。

此外，此间五大华人宗教团体，泰释迦牟尼佛寺主席梁汶福、副主席甲必丹温天福、财政张玉娴及执委，萧志光、谢贵华及何友权等，山龙殿主席关炳旺、副主席杨钦文县议员及财政郑添财等，拿笃中华商会关帝庙小组副主任叶运华及其他执委，以及佛教会及德教会紫瑜阁的代表，都有出席同欢共庆。

同时，此间五大华人同乡会的代表，福建会馆主席陈金鼎，客家公会的代表郑天贵秘书，潮州公会主席叶运华，四邑公会副主席关炳旺及妇女组主任冯玉玲，以及海南会馆的理事及会员们，另外还有乐扬文娱社社长戴昌福、乐龄协会主席谢荣光及拿笃华人妇女会的代表，其他华人社团的代表及华社领袖，沙巴聋哑协会拿笃分会主席法蒂玛、其他理事及隶属该协会的学院辅导师及学员们，以及各界热心殷商及华裔同胞，都踊跃出席参与其盛。

当晚的节目多姿多彩，除了备有由该庙妇女组精心享饪及各界大德捐献美味可口的平安素宴与应节食品招待，以及由大部份为善长仁翁捐献的义卖品，以作为筹募该庙的常年活动基金，另外还有育才校友会醒狮团呈献的醒狮表演助兴及其它丰富的娱兴节目。

配合中秋佳节，当然也少不了应节游戏，包括有自制灯龙比赛、猜灯谜及猜花生数目等，凡优胜的参赛者都得奖，以资奖励。另一方面，也是该庙青年团名誉顾问的黄沺莱，捐助2千令吉给拿笃聋哑协会，作为学院的教育基金。

另为，为了感谢各界社会贤达，善长仁翁慷慨解囊地资助当晚的庆典活动，大会也有颁赠锦旗予各界赞助商，以及妇女组及青年团的名誉顾问们，其中包括青年团的蔡顺明及黄沺莱，以及妇女组的郑美芳及杨玉音。当然，也不忘颁颁赠锦旗予主礼嘉宾吴德玮。

信众踊跃出席余兴节目丰富

【本报拿笃记者讯】拿笃观音慈航庙２３日晚上成功举行中秋晚会，出席的男女老少信众非常踊跃，场面殊盛。

主礼嘉宾拿笃观音慈航庙永久名誉顾问吴德玮在主席江英良的陪同下，联同拿笃各同乡会，各庙宇以及社团代表，在庙前上香拜拜后为中秋晚会掀开序幕。

之后全体嘉宾受邀上台合切一个特制大型的月饼便开始当晚多姿多彩的余兴节目。

值得一提的是该庙成立近三十年以来，由该庙青年团与妇女组联合首办的是项盛会，没有任何嘉宾、顾问、主席等演讲的程序，只由司仪略做简介，别开生面，省下更多的时间让信众观赏节目。

两位孖生只有四岁多的兄弟一副军装的戴上军帽，挂着玩具机关枪的合唱“只要我长大”的儿歌，他们逗趣童稚的模样，获得全场报以热烈的鼓励掌声。

拿笃聋哑学院的学生也到场表演舞蹈，在他们无法开口用言语表达和无声的世界里，由老师用手语指导他们跳舞，虽然步伐手势都不齐，但都全情投入热烈的表演，观众们对他们的台上演出，大家都以手语给予赞好和鼓励。

狄立音乐学院的学生也似模似样的提供一支小小乐队演奏，还有歌舞助兴，爱展歌喉的也大唱卡拉OK助兴。

当天下午6时至7时备有丰富的素菜招待，同时尚有制作灯笼比赛，猜花生数量，猜灯谜等，至晚上10时许始尽欢而散。

梁杰仪代表大会 感谢各界支持

（本报拿笃记者二十五日讯）拿笃观音慈航庙配合上周六首次举办盛大的中秋联欢晚会，在当晚也安排了主要三项的应节比赛及趣味游戏，包括：自制灯笼比赛、猜灯谜及猜瓶罐里装有多少粒花生，优胜者都得奖，以增添当晚庆祝佳节的欢乐气氛。

为活动筹委会主席兼任该寺青年团团长梁杰仪，代表大会感谢各界赞助商、顾问团及各界人士的出钱出力和参与，同时也要感谢以江英良主席为首的理事们之协助，以及为联办方青年团和以吴玉燕为首的妇女组执委们之通力合作，一起筹办这项活动。当然，也不忘感谢主礼嘉宾吴德玮，为该寺永久名誉顾问为大会主持开幕。

另外，他也要感谢本地各华人宗教团体、华人社团、华社领袖及善男信女踊跃出席参与其盛，使晚会更加热闹和隆重。（26）

各项比赛成绩公布 黄沺莱赞助二千令吉予聋哑学院

（本报拿笃记者讯）拿笃观音慈航庙青年团与妇女组在该庙活动中心举办2017年“丁酉年中秋联欢晚会”，邀请永久名誉顾问吴德玮为主礼嘉宾主持开幕仪式.

据悉, 拿笃覌音慈航庙首次主办2017年度中秋晚会其宗旨在于保留传统华人节日气氛, 提倡中华文化习俗及增进及联系感情，互相交流。

拿笃观音慈航庙青年团与妇女组主办中秋晚会主题是【花好月圆人团圆欢度中秋】。

据悉，观音庙中秋晚会当晚6时开始，现场将备有各种平安素宴招待来宾们，中秋晚会节目开始邀请主礼嘉宾和众位赞助人合切月饼仪式。余兴节目方面，备有Technics音乐学院呈献儿童才艺表演、聋哑协会学生舞蹈、另有猜灯谜、猜花生、自制灯笼比赛、卡拉ok，育才校友会醒狮及幼狮表演等。

当晚拿笃覌音庙青年团名誉顾问黄沺莱移交赞助二千元活动基金给予聋哑学院。

2017年“丁酉年中秋联欢晚会” 各项比赛成绩揭晓，猜灯迷及猜花生冠军得主各可获得獎金一百元。亚军得主可获得獎金八十元及季军得主可获得獎金五十元。自制灯笼比赛，冠军得主可获得獎金三百元，亚军得主可获得獎金二百元，季军得主可获得獎金一百元及优胜獎三份，各可获得獎金五十元。

以下是拿笃观音慈航庙青年团与妇女组举办2017年“丁酉年中秋联欢晚会” 猜灯迷，猜花生数目及自制灯笼比赛成绩：

猜灯迷：

冠军：罗芷芹。

亚军：张永成。

季军：罗雍贺。

猜花生数目：

冠军：李国明。

亚军：黄秀婷。

季军：黄培清。

自制灯笼：

冠军：许文辉。

亚军：叶佩盁。

季军：李依婷。

优胜獎：陈巧慧，陈金武，曾子珊（31）。