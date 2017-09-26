陈树平 太极健身学会46周年纪念庆典晚宴 群策群力登上高峰

（本报山打根讯）山打根太极健身学会23日晚上假北路4哩英皇海鲜火锅，举行庆祝成立46周年纪念庆典晚宴，筵开33席，集嘉宾与会员学员于一堂联欢，场面热烈。

庆典晚宴邀请也是根国阵P186主席的该会永久名誉顾问拿督陈树平担任主礼嘉宾，并在会长贾名潮及筹委主席陈秀珍陪同下，主持亮灯仪式。

晚宴节目多姿多采，除有理事合唱外，还有俞德强示范武当道八段锦，李智强示范形意连环拳及鸡拳，张文湘示范太极新套路16式，张梅姬示范太极功夫扇，张氏公会太极玲示范太极拳新套路8式，斗湖太极气功18式谢育明示范简化太极18式。

此外也有斗湖太极气功18式谢育明呈献口琴独奏，黄仕平呈献歌唱“长城谣”，D’World Dancing Studio呈献舞蹈，根太极学会妇女组双人舞，斗湖太极气功18式排舞，吴景芳呈献“游龙戏凤”粤曲。

主礼嘉宾拿督陈树平致词时，祝贺根太极健身学会创会46周年，并认为能维持到今，真是难能可贵，希望该会各理事同仁们能继续努力，群策群力的把学会推上另一个高峰。

他指出，太极拳是中国的固有文化之一，也是中国的国宝。在中国已有数千年的历史，时至今日，不但在中国被重视，全民都参与太极拳集习，同时也传播到世界各个角落去，作为一种强身健体的运动，在我国马来西亚学习太极拳的风气也正欣欣向荣，百花齐放，在亚运会中我国太极拳选手，也曾获不少奖项为国争光。

拿督陈树平吁请本州各中小学，都能设立太极班教导太极拳，使学子有机会接触此优良文化，以达致强身健体的效果。

他说，山打根太极健身学会在经历了46年而屹立不倒，必有其存在的价值，尤其是近年来在会长贾名潮的领导下，更上一层楼继续发扬光大。创会46周年纪念的主题是“情牵太极46载，感谢与您共渡漫长风雨路”，祝愿学会能继续的坚持下去，百年而不衰。

拿督陈树平表示，欣闻学会曾于去年在会长贾名潮率领下，到中国湖北武汉武当山太极师祖张三丰发源地，寻根拜师学会了一套武当正统八段锦养生功，希望在诸师兄弟们的积极带领推动下，人人有机会学习，成功把此套功法在本州推广及发扬光大，把健康快乐带给普罗大众，并承诺将作为强力后盾。

贾名潮感激华团支持

（本报山打根讯）山打根太极健身学会长贾名潮，23日晚上该学会创会46周年庆典晚宴上致词时表示，学会不经意间在山打根成立了46年，再过几年将是50大寿了，到时希望嘉宾们能继续给予支持。

贾会长表示感谢永久名誉顾问拿督陈树平，百忙中抽空出席作为主礼嘉宾主持开幕仪式，此外也感谢斗湖谢育明，斗湖太极气功18式学会罗小妹主席及理事会成员，亚庇肖蛇联谊会罗振玮主席及李锦标副主席前来出席。

他也感激根区社团华社组织的领导出席，以及国州议员代表，希望往后能有更多华团及华社能积极响应参与各华社举办的活动，充分体现华社的团结精神。

筹委会主席陈秀珍致词时，感谢所有嘉宾的支持与出席，以及所有慷慨赞助幸运抽奖的酒家，顾问，理事们，多年来一直赞助会庆蛋糕的张玉华师姐。

陈秀珍也感谢学会永久名誉顾问施玉华主持的D’World Dancing Studio 学员们，呈献多个精彩的舞蹈节目，使晚宴大放异彩。（15B）