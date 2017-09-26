隆市政厅重申不允举办啤酒节

（吉隆坡25日讯）虽然吉隆坡啤酒节主办单位My Beer承诺会提供保安措施，但吉隆坡市政厅坚持，不会允准My Beer举办啤酒节。

联邦直辖区部长东姑安南说，吉隆坡啤酒节准备在公开场所售酒，违反法律，因此市政厅不会考虑批准My Beer的申请。

“他们可在酒店、酒吧或一家餐馆内举办，那我不会介意。但若要在公开场所，就不会获得允准。”

根据《马新社》，东姑安南昨日强调，政府与警方有责任确保公众安全。

“他们说活动安全，不会发生什么问题。但政府的责任是要确保公众安全。”

隆啤酒节被禁

精酿啤酒节（Better Beer Festival）是由大马最大的啤酒批发商MyBeer所举办，原定吉隆坡的Publika举行。伊党从上周开始即连番抗议与批评啤酒节，一些穆斯林也到啤酒节面子书洗板抗议。

最终，吉隆坡市政厅18日发文告宣布，驳回My Beer的申请。

马华总会长廖中莱19日表示，啤酒节过去举办多年都没问题，因此马华看不出隆市厅今年禁办的理由。他还说，市政厅的“政治敏感”理由非常牵强。

但廖中莱翌日出席内阁会议后改变立场，表明尊重市政厅的决定，因为其中涉及“保安问题”。

马华宗教和谐局主任郑联科则声称，相关啤酒节或沦为伊斯兰国（IS）武装分子的目标。

My Beer则强调，往年的吉隆坡啤酒节从未有任何安全问题。因此，MyBeer盼与吉隆坡市政厅会面，以要求对方三思，批准这项活动。