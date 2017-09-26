黄家泉：工业革命4.0各方面产量提升 总贸易额 料破1.48兆

（吉隆坡25日讯）我国出口表现亮眼，今年首7个月就取得近5300亿令吉的总出口额，全年总贸易额有望突破去年的1.48兆令吉。

第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉披露，截至7月份，我国今年的总贸易额已经达到了1兆800万令吉，相较于去年同期，提升了22.7%。

“在出口方面，今年首7个月我国取得了5296亿800令吉的总出口额。至于入口额，则达到4787亿100万令吉。”

“因此，截至今年7月份，我国的贸易盈余有509亿700万令吉。”

黄家泉今早是在贸工部接待华人行业总会青年团到访时，如是指出。

他说，随着工业革命4.0的到来，我国各方面产量都获得提升，尤其是棕油加工品及电子产品，以致我国的出口表现相当亮眼。

“单是今年首7个月，我国的总贸易额已经达到了1.008兆令吉，相较于去年同期，提升了22.7%。”

他预估，今年我国全年的总贸易额有望突破去年的1.485兆令吉，而他也希望全年总出口额能够达到9000亿令吉。#

随着一带一路倡 马中双边贸易额回升议

黄家泉披露，随着普腾嫁吉利、政府设立数码自由贸易区等，今年我国与中国的双边贸易额有望突破去年的总贸易额。

他坦言，由于近几年受到令吉贬值、马航MH370客机意外事件的影响，我国与中国的双边贸易额是逐年下降，但随着“一带一路”的倡议，以及马来西亚企业与中国企业的合作等因素，已经恢复了中方对我国的信心。

“的确，在2013年，马中双边贸易额达到了106.08亿美元的巅峰。随后，马中双边贸易额就逐年下滑，这可能是受到令吉贬值和马航（MH370客机）事件的影响。”

“但是，最近这几年，中国已经对我国恢复了信心，尤其是汽车领域方面，中国向我国大量购买电子零件及产品，这也证明了马来西亚公司非常强。”

他说，虽然我国与中国去年的双边贸易额仅取得88.4亿美元，但他相信今年的马中双边贸易额会突破88亿美元。

他表示，随着阿里巴巴集团董事局主席马云与我国政府落实了数码自由贸易区（DFTZ）后，已经大力鼓舞了本地企业进军大马。

“此外，阿里巴巴集团也答应让我国的1500间中小型企业通过阿里巴巴平台销售商品，这有助于本地中小型企业打开国际市场，开拓更多的商机。”

他也透露，由于数码自由贸易区对国人来说只是一个概念，但随着马云即将于11月份来马后，将会有一系列具体化的措施，来协助本地企业。

陈浩坤：在野党没远见 一带一路助开拓商机

华人行业总会青年团团长拿督陈浩坤驳斥在野党的“‘一带一路’未对大马年轻人带来机会”言论，并指“一带一路”不仅为年轻人带来各种机会，也进一步协助年轻人开拓无限的商机。

他揭露，近来社交媒体出现一系列在野党指控中国的“一带一路”倡议，并没有为大马人，尤其是青年带来机会的言论，惟他表示，这些都显示在野党不具远见，只看到眼前的利益。

他说，随着“一带一路”倡议的落实，很多中国企业会进军大马，这除了为我国制造更多的就业机会，也让本地商家有机会与中国企业合作，这无疑是开拓了更多的商机。

“因此，在野党的言论是错误的，这只是显示他们只看到眼前的利益，没有看到未来的无限商机。”

另一方面，陈浩坤也感谢黄家泉拨出时间与行总青年团会面，以让他们更加了解贸工部的运作及政府为本地商家所提供的各种服务及举措。

除了陈浩坤，今日拜访贸工部的行总青年团代表也包括行总青年团署理团长陈杰胜、副团长刘炡来、秘书王君慈、副秘书戴伟发、查账陈大鍏等。