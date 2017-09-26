2017全球华人旅拍大赛征稿启事

为促进海内外华人的交流与合作，以摄影为媒介，发现、展示、传播世界之美，香港中国旅游出版社与世界华人摄影联盟共同举办以“发现旅途之美”为主题的全球华人旅拍大赛。藉由全球华人的镜头，捕捉华人眼中的世界之美和动人瞬间，传播正能量。2017年9月11日正式向全球发起征稿。

一、大赛主题

发现旅途之美

二、大赛亮点

1.全球华人摄影爱好者同台竞争

2.海内外媒体+中外摄影协会鼎力支持

3.个人最高奖金可达人民币25000元

4.手机&相机争锋，人气大奖惊喜超多

三、大赛赛程

征稿时间：2017年09月11日—2017年11月11日

评选时间：2017年11月12日—2017年11月19日

公布时间：2017年11月20日

四、投稿要求

1.参赛作品需在2016年1月至2017年11月11日期间创作。

2.作品内容不限地域，世界各地拍摄的风光、人文皆可，黑白、彩色、数码、胶片不限。

3.作品规格：每位参赛者上传作品数量不超过6幅，不接受组照。在参赛页面上传照片时，请统一为JPG格式，长边不小于2000像素。

4.同一参赛者可同时参加不同组别，拍摄器材不限，手机、微单、单反等均可参加。

5.参赛者对选送作品只可做剪裁、亮度、对比度和饱和度的适度调整，不得进行添加、删抹、挪移等改变原始图像性质的技术处理。

6.本次大赛只接受网络投稿，不接收纸质邮寄稿件，参赛作品须通过香港中国旅游出版社官方微信平台Uni旅图（微信号：unilvtu）的活动页面提交。

7.对于获奖作品，参赛者应在规定时间内将其原片发送至指定邮箱：3412006094@qq.com，逾期不提供者，视为自动放弃获奖资格。

五、参赛流程



1.第一种：微信参赛平台

① 请关注大赛官方公众号Uni旅图（微信号：unilvtu）；

② 点击官方公众号菜单栏的“旅拍大赛”，进入大赛页面即可参赛。

2.第二种：电脑参赛平台

① 打开官方网址：http://wx.hkctp.com.cn/2017huaren/

② 进入大赛页面→点击“我要参赛”，关注大赛官方公众号获取验证码，验证成功后即可参赛。

六、评选流程

主办方将对上传作品进行审核，符合要求的参赛作品将在大赛活动页面上展示并筛选，最终评出各奖项。

【风光奖和人文奖】

由大赛评委组进行专业点评，最终评出获奖作品。

【人气奖】

由网友投票，投票数位列前23名的作品即可获奖，投票截止时间为2017年11月11日24:00。

七、奖项设置

所有奖金为人民币，奖金主要通过微信、支付宝、银行等方式发放。

【风光组】

一等奖1名：奖金10000元+证书

二等奖2名：奖金5000元+证书

三等奖3名：奖金2000元+证书

【人文组】

一等奖1名：奖金10000元+证书

二等奖2名：奖金5000元+证书

三等奖3名：奖金2000元+证书

【人气组】

一等奖1名：奖金5000元+证书

二等奖1名：奖金2000元+证书

三等奖1名：奖金1000元+证书

人气入围奖20名：500元

八、兑奖须知

1.获奖名单及作品将于2017年11月20日在官方微信、官网或活动页面等平台公布。

2.活动结束后，将有工作人员联系获奖人员核对领奖事宜。请于名单公布后7天内（2017年11月27日中午12:00前）在公众号后台回复手机号码，并保持手机畅通。逾期未提供手机号码，则视为弃奖。

九、主办单位

香港中国旅游出版社、世界华人摄影联盟

十、协办单位

意大利华人摄影协会、香港中华摄影学会、澳门摄影学会、台湾摄影博物馆文学会、日中写真交流协会、日本中国友好写真协会、加拿大中国摄影学会、美中摄影交流中心、洛杉矶摄影协会、马来西亚影艺协会、宁夏艺术摄影学会、陕西省摄影家协会、陕西省人文地理摄影协会、山西省企业摄影家协会、山东摄影家协会、成都国际摄影文化交流协会、江苏省摄影家协会、福建省摄影家协会、内蒙古旅游摄影协会、深圳摄影学会、企业家摄影协会(深圳)，更多协办单位正在更新中

十一、合作景区

江苏周庄、湖南东江湖、内蒙古苏木山、内蒙古林胡古塞、多彩贵州文化艺术股份有限公司、肇庆星湖风景名胜区，更多合作景区正在更新中

十二、支持媒体

《亚洲时报》（马来西亚）、《中国旅游》(香港)、《旅读中国》(台湾)、《畅游行》(新加坡)、《中国纪行》(日本)、《和华》(日本)、《旅日》(日本)、《留学生新闻》(日本)、《泰国新华杂志社》(泰国)、《东盟华商在线》(菲律宾)、《老挝资讯》(老挝)、《泰国新华杂志社》(泰国)、《华人头条》(泰国)、《华商日报》(柬埔寨)、《美国侨报》(美国)、《欧洲时报》(欧洲)、《欧洲时报?中东欧版》(奥地利)、《欧洲商旅报》(欧洲)、《华人街》(意大利)、《欧洲华人报》(意大利)、《北欧时报》(瑞典)、《联合报》(匈牙利)、《环球周报》(波兰)、《新岛传媒》(爱尔兰)、《欧洲侨报》(罗马尼亚)、《南美侨报》(巴西)、《大洋时报》(澳大利亚)、《NEWBEE》(新西兰)、《西班牙华夏之声中文台》(西班牙)、《南非365》(南非)、《西非华声》(科特迪瓦)、《迪拜人传媒》(迪拜)、Uni旅图(香港)、微悉尼(澳大利亚)、中国旅游网(香港)、中国旅游图片网(香港)、阿根廷华人网(阿根廷)、中国新闻网、中国新闻图片网、中国侨网、腾讯大粤网、新浪图片，更多协办单位正在更新中

十三、活动申明

1.参赛者应保证拥有其所投稿作品的独立、完整版权。参赛作品必须为参赛者本人原创作品（包括后期调整），谢绝已在其他摄影展或大赛上获奖的作品参赛，不得假冒他人投稿参赛，一经发现即取消参赛资格，并可追诉其因此而引发的其他法律责任。所有参赛作品的著作权、肖像权、名誉权等法律问题，由参赛者自行解决和承担责任。

2.主办单位有权使用所有参赛作品于与“全球华人旅拍大赛”活动相关的出版、展览、宣传、推广活动及传播媒体上，如需作其他用途，主办单位将与参赛者另行商议。

3.主办单位永久拥有作品的使用权利推广旅拍大赛及一切非牟利的用途。

4.根据相关税法的规定，获奖者因获奖发生的个人所得税由主办单位代扣代缴。

5.凡投稿参赛者，即视为其已同意大赛所有规定。凡不符合征稿要求的作品，主办单位有权取消其获奖资格，收回奖金及证书。

6.本赛事不收取任何参赛手续费，不退稿。

7.本次活动解释权归主办单位所有。

十四、活动咨询

咨询与商务合作请联系客服：

微信：unilvtu001

Q Q：3412006094

Tel：860755-22215152