全球逾7千万护照遗失 内有大马护照19万

（北京26日马新社讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，根据总部位于法国的国际刑警组织统计，全世界7600万本遗失的护照当中，有19万2402本是大马护照。

他说，大马护照有安全特征，可以在无需签证下入境超过150个国家，是全世界最佳护照之一。

■内长出席国际刑警代表大会

阿末扎希也是内政部长，他今天出席第86届国际刑警组织代表大会后，对大马媒体这么说。

出席记者会者包括全国警察总长丹斯里弗兹和我国驻中国大使拿督再努丁。

另一方面，弗兹说，今年1月至8月，有5万2459名大马人因遗失护照而纳入国际刑警的资料库中。

“我们严正看待这个现象，因为大马护照可能遭偷窃，或者有不法集团要获得我们的护照。”

他透露，大马护照的黑市价格介于10万令吉至25万令吉之间。

■对59大马人发红色通缉令

弗兹说，国际刑警已针对我国警方通缉59名旅居外国的大马人，发出红色通缉令，他们涉嫌谋杀案、澳门骗局、暴力、毒品或军火案。

较早前，阿末扎希说，实行现代警务对我国而言相对重要，以确保更有效地和国际刑警组织合作，打击国际罪案。

他说，国际罪案形式日益复杂，例如网络罪案、跨境暴力和罪案等有相互关系的罪案。

他说，警方必须掌握科技，以站在打击国际罪案的前线。

“生物指纹认证是主要证据，确保迅速侦查到犯罪者。面部识别系统必须和国际刑警成员国合作。”

■国际刑警角色日益重要

阿末扎希说，各造需要长期计划来落实国际和平，例如国际刑警成员国之间共享资讯。

“我们对警方和国际行政的密切合作感到满意，可以快速及有效地侦查到国内外罪犯。”

他说，国际刑警的角色日益重要，这是因为该组织和警方实时共享资讯，例如偷窃和遗失旅行证件、指纹、军火、偷车和通缉犯。