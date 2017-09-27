梁杰威支持麦西慕言论 〝不要争做候选人领袖〞

（本报拿笃记者二十六日讯）沙巴团结党拿笃区前任华人甲必丹梁杰威支持党代主席拿督斯里邦里玛麦西慕博士「沙巴团结党不需要只为了争取候选人的领袖」之言论。他是于前天周日在报章上见到也是联邦能源、绿色工艺及水务部长的麦西慕发表这项谈话时，这么表示。

梁杰威也是该党青年团前副总团长兼拿笃区前副青年团长表示，有了官位服务人民，的确会方便很多，但即便没有官职，也一样可以配合党的斗争方向，继续为人民提供服务。那些只为了争做候选人的领袖，他形容为「政治投机分子」，并称对于最近党内有一些领袖退党不应感到惋惜，因为团结党这个平台不属于这些人。

他说，这些只为了争作候选人的领袖，不管任何一个政党，只要能给到他们好处，他们就会去哪里，并不是真正为人民服务，更谈不上什么是宗旨和原则，即便是能做反对党的候选人，这些政客也可以一百八十度大转变，从国阵跳槽成为一个在野党领袖，请问这一些人还有诚信可言吗？

他也暗喻单是在本地就有一些所谓的「政客」，为争做候选人而蠢蠢欲动，明争暗斗，尤其是自去年宣布在诗南国会选区将增加一个州选区为西加麦区，虽然目前情况来看，来届大选大多数不会增加这个选区，但仍有一些政客抱着一线希望，各自招兵买马，凝集自己的势力，甚至互相攻讦。

他表示，为了更有效地服务人民，争做候选人也是无可厚非的，但必须明白其初衷是什么，不要为了争做候选人，而成为一个无可救药的「恋权者」，迷失了自我，与其他同志恶性竞争，分裂了党的团结，到最后落得「鹬蚌相争，渔翁得利」的下场。

他赞同麦西慕领导的说法，就是必须先效忠党和真心付出，以后自有收获，就以敬爱的党主席丹斯里百林吉丁岸为例，他已表明来届大选不再出来竞选，以提拔年轻有为的同志披甲上阵，只要有高胜望的领袖，就必有成为候选人的机会，但前提必须是个有诚信的人。

他希望沙巴团结党同志们时刻紧记党领导层的教诲，勿忘党的宗旨和党训。至于那些退党的领袖和党员，他相信党高层也不会挽留这些人，所谓：「志不同，道不合，不相为谋」，他相信那些因政治失意而崛起的政党，会更适合他们。（26）