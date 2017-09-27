沙希联火箭广邀民众 十月一与林吉祥同庆中秋

(斗湖26日讯)斗湖民主行动党将于这个周日举办中秋晚会，广邀斗湖人民参与气盛。除了民众熟悉的行动党沙巴众议员之外，斯时该党国会领袖林吉祥，以及沙巴希联主席刘静芝也会莅临，与斗湖人民同庆中秋。

也是斯里丹绒区州议员的陈泓缣，今日在该党斗湖中秋晚会的筹委会主任张汶义、副主任洪定荣、沙巴社青团团长洪诗杰的陪同下，召开记者会宣布，斗湖火箭将于10月1日晚上7点半，假新安路六星火锅，举办中秋晚会。晚会入场免费，并设有自助餐招待群众。

他表示，行动党国会领袖林吉祥在两个星期内再次风尘仆仆前来斗湖，为大家讲解最新全国政治局势。值得一提的是，新上任的沙巴希望联盟主席兼亚庇亚庇区州议员刘静芝，也应邀前来，和斗湖人民同庆中秋。

另外，沙巴行动党主席黄天发、沙巴行动党顾问黄仕平、公正党斗湖区部主席拿督江汉明、前雪州民联政府行政议员刘天球，也会出席此晚会，为从2008年开始勇敢求变的斗湖斯里丹绒区人民打气。

“来届大选，是国阵和希联的一对一选举。行动党作为希联这个政党联盟的一份子，矢言以合作无间的精神，全面强化沙巴各盟党之间的关系，以一个团队的姿态，告诉斗湖以及沙巴人民，我们已经准备好了！”

他说，希望借鉴中秋节的历史典故，反元志士可以凭借着月饼作为传播讯息的工具，号召群众打倒暴政，这些勇敢求变精神，希联与人民同在，一起为了更美好、更自由、更进步、更公平的马来西亚而打拼！

筹委会主任张汶义补充，当晚除了有自由餐之外，晚会也设有余兴节目，张灯结彩吊灯笼，也请大家吃月饼，保存并发扬中华民族的传统文化。行动党作为一个多元种族政党，理解各族文化的多元性。

有疑问者可致电张汶义，0138869628；洪诗杰0165822652，寻求咨询。(14)