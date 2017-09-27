被控诈骗不认罪李宗圣 ２助理 各4000保外

（吉隆坡26日讯）“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣与2名助理，因涉嫌诈骗一名公众，今天遭以诈骗罪名，在吉隆坡大使路法庭面控。

根据控状，李宗圣和两名助理林祥卫（译音，30岁）与冯志鹏（译音，30岁），于今年3月30日下午1时30分，在吉隆坡增江南区土著联昌银行，欺骗一名杨姓受害者参与JJPTR投资计划。

他们被指鼓吹该名受害者将4700令吉的投资额存入一间名为PCP Global Tech公司的户头，抵触了刑事法典第420条文（诈骗），并在第34条文下同读。

一旦罪成，3人将面临10年监禁或罚款。

李宗圣与两名助理在法庭翻译员念完该控状后，皆不认罪。

3人的辩护律师再也柏尔和陈淼坤向推事茜蒂拉兹雅求情时表示，李宗圣与2名助理自被捕后，相当配合警方的调查，今早也亲自前往警局，由警方押送至法庭面控，所以希望法庭从轻发落。

再也柏尔也指，由于林祥卫和冯志鹏分别是兼职咖啡店助手和送货员，收入不高且有家庭负担，要求法庭减低保释金。

推事茜蒂拉兹雅批准3人分别以4000令吉与1名担保人保外候审，并择定11月2日续审。

此案的主控官为瓦淑姬副检察司。

相较2名助理，李宗圣全程表现得相当冷静与沉默，仅以摇头方式不认罪。

逾30支持者聆听审讯

警方是在约上午10时20分将李宗圣与其2名助理带至吉隆坡大使路法庭。李宗圣与2助理是以一身便服被警方押至法庭，当李宗圣等人的警车抵步法庭时，已早有大批媒体等候，惟面对大批媒体的李宗圣与2名助理，并未躲避摄影机的拍摄。

此外，在法庭内，有超过30名相信是李宗圣的支持者坐在聆听席，以聆听审讯。

李宗圣与2名助理是于今年5月16日，在八打灵再也警区总部遭警方逮捕。

根据全国商业罪案调查局总监拿督艾克里沙尼，警方在过去共接获5份针对JJPTR的投报，因而开启两份调查档案。

基于警方在雪州巴生、霹雳州太平、槟州大山脚陆续接获针对JJPTR的投报，李宗圣和其助理也被当地法庭批准延扣多天。