“2017年中华人民共和国第68年国庆”酒会 吴骏：投资额逾7亿 中国跃居槟外资榜首

（槟城26日讯）中国驻槟总领事吴骏强调，中国推行改革开放39年后，已跃居世界第二大经济体。2016年更首次跃居槟州外资榜首，投资额超过7亿令吉。

吴骏周一在光大The Top 5楼宴会厅举行的“2017年中华人民共和国第68年国庆”酒会上指出，中国驻槟总领事馆开馆后，中国与北马地区关系是驶入了快车道，蓬勃友好互动。他说，今年6月，吉隆坡签证申请服务中心槟城办公室正式开业，也为北马4州人民前往中国，提供了优质、便捷和周到服务。

“在各方努力下，在大马各州和槟城投资、合作发展的中国企业，均呈现快速增长的好势头，有力推进中马两国的贸易投资与互利合作。”

他也回顾中国与槟州在今年的多项各领域交流，如4月海南省三亚市和槟岛缔结友好合作关系。

5月中国海军舰艇编队历史性访槟，以及上周日的首届“中国文化节”。“中国文化节给北马民众，打造一场视听和美食兼备的中华文化盛宴，有力促进中马人文交流与民心相通。”

他强调，中马两国关系正处于历史最好时期。两国政治互信、战略契合，经济互补和人文相通，全方位务实合作在顺利推进。他指出，当前世界发展充满不确定性，中国努力为全球经济发展开出“中国药方”。不久前的“一带一路”国际合作高峰论坛，与会者就努力打造治理新理念及合作新平台。

他补充，金砖国家领导人9月4日在厦门第9次会晤成功，五国就当前国际形势、全球经济治理、金砖合作等交换看法，重申开放包容、合作共赢的金砖精神。“为金砖合作未来发展规划了蓝图，也为促进世界和平与发展作出了重要贡献。”

林冠英盼开拓更多直飞航线

槟州首长林冠英在会上，表达槟州政府对开拓更多中国直航的期许，期望未来能开拓更多中国主要城市直飞槟城航线，如成都。

他指出，槟城是以制造业和服务业为基础的工业化州属，槟城进口占全国进出口额的四分之一，中国是马来西亚最大贸易伙伴，自由和开放市场对槟城至关重要。“中国在槟投资最多在基建，中国多家建筑发展公司在槟取得143亿令吉的建筑项目，包括建桥、水坝和海底隧道等。”

因此，他期许“一带一路”能促成马中两国企业更多合作，尤其让槟州企业受惠于更多发展机会。

全城政要名流闻人热烈参与

当晚酒会获全城政要、商界名流与闻人热烈参与，北马各州社会贤达和高官也前来祝贺。

即分别代表吉打及霹雳州务大臣的梁荣光及马汉顺行政议员、槟第一副首长拿督莫哈末拉昔、槟地方政府委员会主席曹观友及一众行政议员、槟州议长拿督刘子健和多位国、州议员。此外，槟民政党第一副主席胡栋强和党员、马华槟州联委会主席拿督陈德钦、汇华集团创办人拿督斯里许廷忠、丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅和槟州武术龙狮总会总会长拿督方万春等。