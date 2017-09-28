参加课外活动屡获佳绩 西西里培英儿女为校争光

（本报山打根二十七日讯）西西里培英小学在校方老师与家长的配合，以及学生的努力下，近期学生课外活动表现佳，并勇夺多个獎项，为校争光不负所望。

该校六年级学生陈俞杉，本(9)月23日代表山打根参加斗湖举行的全州德教会十章八则讲故事比赛，在21位参赛者当中脱颖而出，夺得乙组冠军。

四年级男生郑随心，则在本(9)月23日参加山打根机械操俱乐部主办的全国邀请赛，夺取双杆和地面运动2面金牌，另外跳马赛项银牌，以2金1银成为晋级组冠军。

该校由4位三及四年级男生组成的代表队，参加本(9)月24日小学校际３人制篮球赛，从开赛至决赛，以未失一局勇夺男B组冠军，四位球员分别是郑随心，阿兹纽，阿旺和菲利普。

另外，四年级女生邓仪洁则在参加根区华语歌唱比赛，以一曲“太阳出来喜洋洋”，荣获丙组亚军，将代表根区出席全州赛。六年级女生郑美靓参加嘉联青数学金杯赛获优胜獎。

培英董事会对有关学生的优异表现赞赏的同时，也特别獎励大红包予全州冠军陈俞杉。

校长黄淑贞对学生的表现，归功于家长对孩子的悉心栽培，同时也表扬林秀化副校长，钟丽纯，曾福年，阮明伟及陈加旺老师的耐心指导。

她说，现今21世纪的学习，非常注重学生对理论的实践。只有通过参与各项活动，学生才能真正领悟和有效地实践在课堂上所学习的理论。

黄校长也认为，家长应多鼓励孩子参与课外活动，让他们掌握21世纪的学习技能，沟通能力，团队合作，分析及评价和创新能力。(15)(L2)