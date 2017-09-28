曾庆瑀：获委承包商 肯特医院换升降机动工

(本报山打根二十七日讯)自由民主党中央青年团长曾庆瑀律师今日说，在该党中央青年团多次跟进山打根肯特医院专科楼升降机问题后，终于获得工务局委派承包商，进行更换升降机的工程，而此举将会更有利于民众。

曾庆瑀律师表示，该团于今年5月份拜访山打根肯特医院院长法兰西保罗，并获悉政府己批准一笔拨款用作更换升降机，而有关工程交由工程局负责。

他指出，该团随即联系工务局技术部门官员比鲁斯，从而了解有关工程，并得悉当局公开招标时发现所有招标数额远远超过拨款预算，所幸政府亦批准了第二笔拨款，但当中因此耽误了一段时间。

曾庆瑀律师表示，该团于5月17日也致函工务局技术部门主任，要求当局尽快进行医院升降机更换工程。

曾庆瑀律师披露，负责上述工程招标的工务局工程测量官员尤斯利诺汀日前告知该团，当局已成功招标，而承包商也将会进行有关工程。

他说，本党中央青年团亦到山打根肯特医院视察有关工程是否已开始动工，并得知更换工程已经开始进行了。

他表示感谢工务局，在自民党多次要求及反映后，快速采取更换的工程，并感激当局的极力配合。

山打根肯特医院专科楼共有三部升降机，其中两部能够正常操作，然而有一部则会偶尔无法使用及需长期维修，而此次的更换新升降机工程完成后，将会为民众提供方便。(15）