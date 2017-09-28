校友10月7庆母校70周年 拟筹3万为育才添教材

（本报拿笃记者27日讯）育才小学70周年校庆活动系列增添一环节，一班校友正筹备一项<70周年校友回校日>，历届校友受吁踊跃出席将于10月7日（星期六）中午12时至下午3时在尤索夫冷气小礼堂举行的这项活动，届时大家共同话当年、了解母校的成长近况，进而关怀母校的发展。

发起人郑天贵校友今天与董事长甲必丹黄瑞文、校友会主席林治宏、校友会永久名誉顾问黄有清、黄有金董事公布校友回校日消息时表示，筹委会也希望透过这项活动，凝集校友们的力量，为母校筹措3万令吉作为增添电子化教学器材，成就21世纪精明教师的设备，从而让母校教师教得容易，让学弟学妹们能在有效的环境下学习与成长，校友们受吁发挥饮水思源的精神，配合母校欢庆70岁生日，尽一份力量，以实际行动回馈母校，以示感谢培育之恩。

郑天贵校友吁请凡欲参与的本地或外地校友于10月5日之前报名，以利便相关工作之进行，若有疑问者可与下列各班级负责校友联络，1 甲必丹黄瑞文董事长（0198835366）、2 郑天贵（0148718000）、3 校友会主席林治宏（0198435614）、4莫珊瑚副校长（0128138843）、6 陈顺良（0198086468）、7邓殷辉（0143796613）、8 黄有福（0198693000）、9黄爱云（0168317419）、10林启光（0143507778）、11锺玉芬（0128407933）、12林秀眉（0128151000）、13 黄有金（0198837018）、14黄有清（0198231443）、15 黄有联（0138779909）。与此同时，凡欲支持而不克前来的校友，可以将乐捐款项直接汇入育才小学户口，ALLIANCE BANK，S JK（C）YUK CHOI,户口号码

100750010000737，并将汇款收据上载到莫珊瑚副校长手机。

校友回校日活动为时三个小时的相聚时间内，学校将安排播放母校活动视频、董事长甲必丹黄瑞文、张志达校长、发起人郑天贵校友将致词，同时将有校友感言环节暨茶点招待，校友们更可借此交流、促进情谊，希望校友们不要错过这意义重大的活动(31)。