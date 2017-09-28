湖育进公学及校友队 扯铃观摩赛绩辉煌

(斗湖27日讯)由沙巴扯铃协会举办及建国中学协办的《2017婆罗洲扯铃观摩赛》经于九月二十三日假亚庇建国中学冷气大礼堂成功举办；斗湖育进公学扯铃团及由育进校友组成之“舞艺扬铃队”之代表均在此项观摩赛中取得辉煌的成绩。

育进公学扯铃团荣获小学组团体赛亚军，而舞艺扬铃队则荣获中学组团体赛冠军。此外，育进扯铃团三位代表，即邹成达同学获得小学组八招王及小学男子组个人舞台赛第四名、邹瑛唯同学获得小学组女生个人舞台赛第三名而方巧轩同学则获得第四名。舞艺扬铃队代表之黄宇力、黄宇劲及李文铭也分别获得中学组男生个人舞台赛第四、第五及第八名。

此项观摩赛宗旨为发扬华人中华文化，也借由这机会发掘本州更多的扯铃人才，同时让热爱扯铃的小孩们有一个自我展现的平台。此观摩赛亦提供了一个平台让扯铃选手们交流心得及技术，以期能够使本州的扯铃运动能够被推动得更加辉煌。

除了斗湖的参赛者，今年的参赛阵容包括吉隆坡、吧生港口、亚庇及山打根的扯铃佼佼者。观摩组别分为幼小组、小学组、中学组及公开组，而比赛的项目则分为个人舞台赛、双人舞台赛、团体赛、各招式竞速、技术耐力赛以及直立铃终极挑战赛。

此外，今年主办单位亦特邀来自台湾的世界级扯铃名人林韦良到场交流。他这次是率领其团队“铃式主义”前来沙巴与参赛者们会面，与本州扯铃爱好者们进行零距离交流。

此次观摩赛，育进扯铃团及舞艺扬铃队由该校陈慧玲老师及简迪扬教练率领，共有九位选手参赛，表现出色。郑莉云校长对学生能有如此出色表现，赞许有加。她希望有关学生继续勤加练习以提升本身技术，以在未来有更杰出的表现，也继续为校增光。(14)